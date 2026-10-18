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Schwer verletzt

Bub (5) läuft auf Straße: Von Auto erfasst

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Das Kleinkind rannte zwischen zwei Pkws durch. Der Fünfjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
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Dramatische Szenen in Wien-Penzing: Am Samstagnachmittag wurde ein fünfjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Das Kind lief zwischen zwei geparkten Autos auf die Penzinger Straße und dürfte dabei einen herannahenden Pkw übersehen haben.

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Der Unfall ereignete sich am 17. Oktober gegen 13 Uhr im 14. Bezirk. Der 31-jährige Autofahrer versuchte nach eigenen Angaben noch, dem Kind auszuweichen. Doch der Wagen erfasste den Buben und schleuderte ihn auf die Fahrbahn. Der Fünfjährige erlitt dabei einen Bruch des linken Beines. Die Berufsrettung Wien versorgte das verletzte Kind notfallmedizinisch und brachte es anschließend in ein Spital.

Wie genau es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Verkehrsunfallkommando der Wiener Landesverkehrsabteilung hat die Erhebungen übernommen.

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