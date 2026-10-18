Streit um Geld: Türke bedrohte Opfer mit Messer

Der Angreifer schlug und würgte seinen Geschäftspartner in einer Garage.

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Schock-Szene in Wien-Favoriten: In einer Garage eines Mehrparteienhauses ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei ehemaligen Geschäftspartnern völlig außer Kontrolle geraten. Auslöser sollen Geldschulden gewesen sein. Ein 38-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, der mutmaßliche Angreifer festgenommen.

Faustschläge, Würgegriff und Messer

Laut Polizei soll ein 39-jähriger Türke seinem Kontrahenten zunächst einen Faustschlag versetzt und ihn gewürgt haben. Anschließend soll er dem Mann ein Klappmesser an den Hals gehalten und mit dem Umbringen gedroht haben.

Erst als Freunde des Opfers einschritten, konnten die beiden getrennt werden. Dem 38-Jährigen gelang daraufhin die Flucht. Beamte trafen den Verdächtigen wenig später an seiner Wohnadresse an. Bei einer Durchsuchung seines Autos entdeckten sie zwei Klappmesser und einen Schlagring. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Waffenverbot ausgesprochen

Der 39-Jährige bestritt die Vorwürfe, räumte jedoch ein, ein Klappmesser im Auto aufzubewahren. Er wurde vorläufig festgenommen. Zudem verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot sowie ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Der Mann wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und nach dem Waffengesetz angezeigt. Die Ermittlungen laufen.