Mit Eisenstange attackiert: Zwei Opfer verletzt

Ein Streit vor dem Veranstaltungszentrum in Völs eskalierte völlig.

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Heftige Gewalt in Tirol: In der Nacht auf Sonntag eskalierte in einem Veranstaltungszentrum in Völs im Bezirk Innsbruck-Land ein Streit. Zwei Männer im Alter von 45 und 53 Jahren wurden verletzt, einer davon schwer. Der Angreifer ist auf der Flucht.

Faustschläge und Eisenstange

Besonders brutal ging der Täter gegen einen Bosnier vor: Er schlug ihm zweimal mit der Faust gegen den Kopf. Der 53-Jährige stürzte nach hinten und prallte mit dem Kopf auf den Boden. Außerdem attackierte der Unbekannte einen 45-jährigen Serben mit einer Eisenstange am Kopf. Dabei erlitt das Opfer eine Platzwunde.

Der jüngere Mann wurde ins Krankenhaus Hall gebracht. Der 53-Jährige musste nach der notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen am Rumpf in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

Täter weiterhin flüchtig

Nach dem Angriff verschwand der Täter. Nach dem Angreifer wird aktuell noch gesucht. Die Ermittlungen laufen.