Biker (57) verliert beim Überholen Kontrolle: tot

Der 57-Jährige starb wenig später im Spital.

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Ein Überholmanöver endete für einen Motorradfahrer in Oberösterreich tödlich. Der 57-Jährige war am Nachmittag in Münzkirchen im Bezirk Schärding unterwegs, als er beim Überholen eines Autos aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Mann erlitt dabei schwerste Verletzungen.

57-Jähriger stirbt im Spital

Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle und versorgten den verunglückten Biker noch am Unfallort. Danach wurde der 57-Jährige in ein Krankenhaus nach Passau gebracht. Trotz der medizinischen Hilfe erlag er dort seinen schweren Verletzungen. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Warum der Biker während des Überholmanövers die Kontrolle über sein Motorrad verlor, ist derzeit noch unklar. Die Polizei untersucht den genauen Hergang des Unfalls.