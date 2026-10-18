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Völlig betrunken

Teenies klauten Auto - Pkw nach Crash in Flammen

© FF Ratten
Eine wilde Spritztour mit einem fremden Auto endete fatal.
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Ein nächtlicher Ausflug mit einem fremden Auto nahm in der Steiermark ein gefährliches Ende: Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren waren ohne Erlaubnis mit einem Pkw in der Nacht auf Sonntag unterwegs. Im Wald bei St. Kathrein am Hauenstein im Bezirk Weiz verlor der erst 16-jährige Lenker die Kontrolle. Das Auto kam von der Straße ab, landete in einem Graben und krachte gegen einen Baum. Kurz darauf stand der Wagen in Flammen. Die Feuerwehr musste den Brand löschen.

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Das völlig zerstörte Auto. © FF Ratten

Zunächst suchten die beiden Burschen das Weite. Schließlich verständigte der 15-Jährige doch noch die Feuerwehr. Insgesamt 15 Einsatzkräfte rückten zum Löschen aus. Gegen 4.30 Uhr wurde auch die Polizei alarmiert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des jüngeren Jugendlichen fest. Wie die Ermittlungen ergaben, gehörte das Auto dem Vater eines 18-Jährigen. Dieser war zuvor selbst mit dem Wagen unterwegs gewesen. Die Jungs sollen das Auto ohne Wissen des Besitzers einfach genommen haben. Die Ermittlungen in dem Fall laufen.

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