Bayern empfängt Arsenal zum nächsten Giganten-Treff

Der 3. Spieltag der Champions League ist mit einigen Schmankerl versehen, nur wenige versprechen aber ein Geschmackserlebnis wie Bayern München gegen Arsenal.

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Es ist ein Duell der Topfavoriten und nicht weniger. Wenn sich die Bayern und die "Gunners" am Mittwoch (21 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) treffen, ist erneut ein echter Fingerzeig in Richtung der Titelfavoriten zu erwarten.

Genau das ist nämlich im letzten Jahr passiert. Am 26. November trafen sich die beiden in London: Jurrien Timber (22.) brachte Arsenal in Front, Lennart Karl besorgte schnell den Ausgleich (32.).

Doch eine dominante Leistung von Mikel Artetas Team führte dank Noni Madueke (69.) und Gabriel Martinelli (77.) zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Mit nur 40 Prozent Ballbesitz, aber 3.11 zu 0.65 xG und acht zu zwei Schüssen aufs Tor besorgten sie ein Ausrufezeichen in Richtung Titel. Mit einem Finaleinzug samt Niederlage erst im Elfmeterschießen ließen sie Taten folgen.

Bittere Ausfälle bei den Bayern

Nicht weniger Gewichtung kommt diesem absoluten Kracher auch diesmal zu. Mit der Allianz-Arena als Spielort bekommen Vincent Kompany und Co. diesmal etwas mehr Rückenwind. Alles andere als ein Boost ist aber ein Blick auf die fehlenden FCB-Stars.

Michael Olise fehlt gesperrt nach seiner gelbroten Karte, auch Manuel Neuer und Jamal Musiala sind nicht fit genug. Ebenso wie der Trainer selbst, denn Kompany ist mit einem Virus weiterhin fraglich.

Immerhin Konrad Laimer (nach der Geburt seines Kindes) und auch Tormaschine Harry Kane, mit acht Toren und sechs Vorlagen gegen Arsenal, sind voll fit dabei.

Wer nutzt die Schwächen des anderen?

Auf der Gegenseite sind Christos Tzolis und William Saliba nicht dabei, all diese Ausfälle werden an der taktischen Ausrichtung nichts ändern. Die Gastgeber werden den Ball dominieren, die Gäste defensiv kompakt stehen und im Umschalten Schaden anrichten wollen.

Dank dem 6:1 gegen Leipzig kehrten die Bayern nach zwei Remis auf die Siegerstraße zurück, sie überzeugen aber wie auch die Engländer nicht vollends. Beide Teams zeigen klare Schwächen auf, der FCB defensiv, Arsenal offensiv. Gegenüber steht ein Team, das jede kleinste Schwäche ausnutzen kann. Wer liefert diesmal ein Statement an die Konkurrenz?