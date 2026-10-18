oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Urlauber-Ansturm

Beliebter Bergsee will Eintritt verlangen

OR
von
Blick auf den türkisblauen Oeschinensee vor majestätischen Alpen, zwei Personen sitzen im Vordergrund.
© Getty Images
An Spitzentagen sind mehr als 7000 Personen unterwegs.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Oeschinensee im Berner Oberland zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen der Schweiz. Doch der große Andrang bringt die Infrastruktur zunehmend an ihre Grenzen. Deshalb wird in der Gemeinde Kandersteg nun über eine Eintrittsgebühr für Wanderer nachgedacht, wie das Schweizer Portal "Plattform J" berichtet.

Auch interessant

Chihuahua stürzte 50 Meter in die Tiefe

Vance macht Einwanderung für Krawalle in Frankreich verantwortlich

7 Schritte zur perfekten Halloween-Party

"An Spitzentagen sind mehr als 7000 Personen unterwegs", heißt es in dem Bericht. Besonders Tagestouristen würden Wege, Toiletten und Ranger stark beanspruchen. Gleichzeitig trügen sie vergleichsweise wenig zur lokalen Wertschöpfung bei, erklärt René Maeder, ehemaliger Gemeinderatspräsident und Hotelier.

Rechtliche Fragen

Als mögliche Lösungen stehen ein Drehkreuz oder ein digitales Bezahlsystem per QR-Code beziehungsweise App im Raum. Eine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Zunächst müssen rechtliche Fragen, Zuständigkeiten und erforderliche Bewilligungen geklärt werden.

Wanderin steht vor einer Höhle mit Blick auf den türkisfarbenen Oeschinensee und Alpen.
© Getty Images

Eine besondere Herausforderung ist das Schweizer Recht: Artikel 699 des Zivilgesetzbuches sichert grundsätzlich das freie Betreten von Wald und Weide. Auch öffentliche Wanderwege können nicht ohne Weiteres kostenpflichtig gemacht oder durch Barrieren gesperrt werden.

Wanderer auf einem Bergpfad mit Blick auf einen See und verschneite Berge im Hintergrund.
© Getty Images

Zusätzlich will Kandersteg den Autoverkehr besser steuern. Ein Reservierungssystem für Parkplätze soll helfen, den Andrang zu regulieren. Für die Gondelbahn zum Oeschinensee gibt es bereits Online-Reservierungen mit Zeitfenstern.

Der Bergsee liegt auf rund 1575 Metern Seehöhe und gehört zum UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch. Von der Bergstation erreichen Wanderer das Gewässer in etwa 30 Minuten zu Fuß.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Traumurlaub endet wegen Souvenirstempel

Mutter rast mit Pick-up über Fußballplatz - zwei Tote

WWE-Legende Brock Lesnar endgültig zurückgetreten

Auch UBS senkt Konjunkturprognose für die Schweiz

Vance macht Einwanderung für Krawalle in Frankreich verantwortlich

Verbund-Aktie fällt um 2,04%

Nur Austro-Stars bei Donauinsel-Fest im September

Beliebter Bergsee will Eintritt verlangen

Frankreich in Flammen: Historisches Rathaus stürzt ein

Kirchgasser bei Löseth-Sieg auf Platz 4