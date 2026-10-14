Früher Villa
Benko lebt jetzt in 60-Quadratmeter-Wohnung
Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer René Benko bekommt die Fußfessel. Ein entsprechender Antrag auf Überstellung in den elektronisch überwachten Hausarrest wurde Mittwochvormittag bei einer nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung bewilligt.
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Für den Hausarrest ist in Innsbruck eine eigene 60 Quadratmeter große Wohnung angemietet worden, um die Familie Benko zu schonen.
Bereits am 4. und 5. November muss sich Benko erneut vor Gericht verantworten
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