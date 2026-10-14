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Früher Villa

Benko lebt jetzt in 60-Quadratmeter-Wohnung

Ein Mann im Anzug wird von zwei Justizwachebeamten durch einen Gerichtssaal begleitet.
© APA/EXPA/JOHANN GRODER
René Beno soll seinen Hausarrest in einer eigens gemieteten Wohnung verbringen.
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Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer René Benko bekommt die Fußfessel. Ein entsprechender Antrag auf Überstellung in den elektronisch überwachten Hausarrest wurde Mittwochvormittag bei einer nicht öffentlichen Haftprüfungsverhandlung  bewilligt.

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Für den Hausarrest ist in Innsbruck eine eigene 60 Quadratmeter große Wohnung angemietet worden, um die Familie Benko zu schonen.

Bereits am 4. und 5. November muss sich Benko erneut vor Gericht verantworten

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