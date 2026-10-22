McDonald’s lädt zum Gratis-Essen mit Spitzenkoch

In New York lädt die Fast-Food-Kette erstmals zu einem kostenlosen Chef’s Table ein. Ein bekannter TV-Koch zeigt dabei, wie beliebte Klassiker zubereitet werden.

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Am 29. Oktober verwandelt McDonald’s einen Standort in Brooklyn für einen Tag in eine besondere Verkostungsstation. Unter dem Namen "Inside the Golden Arches" können Gäste hinter die Kulissen der Fast-Food-Kette blicken. Geleitet wird das Erlebnis von Tristen Epps-Long, dem Gewinner der 22. Staffel der US-Kochshow "Top Chef".

Auf dem Programm stehen bekannte McDonald’s-Produkte: der Quarter Pounder mit Käse, der Egg McMuffin, Chicken McNuggets und Pommes frites. Köche und Experten sollen erklären, welche Zutaten verwendet werden und worauf es bei der Zubereitung ankommt.

Gratis, aber nur mit Reservierung

Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab einen Platz sichern. Die Reservierungen öffnen am 22. Oktober um 13 Uhr US-Ostküstenzeit. Die Plätze werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben. Pro Reservierung sind höchstens zwei Plätze möglich.

Das Angebot ist kostenlos, die Kapazitäten sind allerdings begrenzt. Das Event findet nur an diesem einen Tag statt.

TV-Koch mit McDonald’s-Vergangenheit

Für Epps-Long ist der Auftritt auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen: Bevor er mit "Top Chef" bekannt wurde, arbeitete er selbst bei McDonald’s. © Getty Images

Für Epps-Long ist der Auftritt auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen: Bevor er mit "Top Chef" bekannt wurde, arbeitete er selbst bei McDonald’s. Nun soll er den Gästen zeigen, welche Abläufe und Handgriffe hinter den bekannten Produkten stecken.

McDonald’s will damit nach eigenen Angaben mehr Einblicke in Zutaten und Zubereitung geben. Im Mittelpunkt steht besonders der Quarter Pounder mit Käse. Laut Unternehmen besteht dessen Patty aus 100 Prozent Rindfleisch, wird nicht tiefgefroren und erst nach der Bestellung frisch gegrillt.