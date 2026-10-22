oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Einmalige Premiere

McDonald’s lädt zum Gratis-Essen mit Spitzenkoch

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© Getty Images
In New York lädt die Fast-Food-Kette erstmals zu einem kostenlosen Chef’s Table ein. Ein bekannter TV-Koch zeigt dabei, wie beliebte Klassiker zubereitet werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Am 29. Oktober verwandelt McDonald’s einen Standort in Brooklyn für einen Tag in eine besondere Verkostungsstation. Unter dem Namen "Inside the Golden Arches" können Gäste hinter die Kulissen der Fast-Food-Kette blicken. Geleitet wird das Erlebnis von Tristen Epps-Long, dem Gewinner der 22. Staffel der US-Kochshow "Top Chef".

Auf dem Programm stehen bekannte McDonald’s-Produkte: der Quarter Pounder mit Käse, der Egg McMuffin, Chicken McNuggets und Pommes frites. Köche und Experten sollen erklären, welche Zutaten verwendet werden und worauf es bei der Zubereitung ankommt.

Gratis, aber nur mit Reservierung

Auch interessant

3 Jahre Haft: So begründet Richter das Gunkl-Urteil

LASK-Kicker im Königsklassen Team der Woche

Cyber-Alarm: Millionen Angriffe auf Webseiten

Wer teilnehmen möchte, muss sich vorab einen Platz sichern. Die Reservierungen öffnen am 22. Oktober um 13 Uhr US-Ostküstenzeit. Die Plätze werden nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" vergeben. Pro Reservierung sind höchstens zwei Plätze möglich.

Das Angebot ist kostenlos, die Kapazitäten sind allerdings begrenzt. Das Event findet nur an diesem einen Tag statt.

TV-Koch mit McDonald’s-Vergangenheit

Für Epps-Long ist der Auftritt auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen: Bevor er mit "Top Chef" bekannt wurde, arbeitete er selbst bei McDonald’s. © Getty Images

Für Epps-Long ist der Auftritt auch eine Rückkehr zu seinen beruflichen Anfängen: Bevor er mit "Top Chef" bekannt wurde, arbeitete er selbst bei McDonald’s. Nun soll er den Gästen zeigen, welche Abläufe und Handgriffe hinter den bekannten Produkten stecken.

McDonald’s will damit nach eigenen Angaben mehr Einblicke in Zutaten und Zubereitung geben. Im Mittelpunkt steht besonders der Quarter Pounder mit Käse. Laut Unternehmen besteht dessen Patty aus 100 Prozent Rindfleisch, wird nicht tiefgefroren und erst nach der Bestellung frisch gegrillt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Burger und Pommes: McDonald’s überrascht mit Gratis-Event

Reisen: Ägypten boomt wie nie

Selenskyj warnt: Putin will den Krieg nicht beenden

Pornos am Handy: Frau rast in Stau und tötet Familienvater

Wienerberger kommt nur langsam aus der Krise

Juckpulver und Puppenköpfe: SO verrückt ist der Kampf um Pool-Liegen

Heidi Klum überrascht mit Glatzen-Outing

Millionen-Krieg im Stronach-Clan

Houthi-Raketen zwingen Saudis ins Homeoffice

Braune Rhododendron-Knospen entfernen