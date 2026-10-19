Cyber-Gefahren: Stadt Wien startet Workshops für Frauen

Wie können sich Frauen im Internet vor Mobbing, Betrug und KI-Auswüchsen schützen? Eine neue Workshop-Reihe soll Antworten dazu liefern.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am 22. Oktober startet in Wien eine Workshop-Reihe, die Frauen für Besonderheiten, allen voran aber für Gefahren in der digitalen Welt sensibilisieren soll. Im Mittelpunkt stehen Risiken, die viele aus dem Alltag kennen, über die aber oft zu wenig gesprochen wird. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln und Frauen dabei zu unterstützen, sich sicherer im Internet zu bewegen.

Ob Cyber-Mobbing, Sexting oder Catfishing: In der virtuellen Welt können Direktnachrichten, Fotos und Kontakte schnell zum Problem werden. Der erste von drei Workshops soll dabei helfen, derartige Gefahren rasch zu erkennen und mögliche Risiken richtig einzuschätzen. Denn gerade dort, wo Vertrauen ausgenutzt wird, ist es wichtig, Warnzeichen frühzeitig wahrzunehmen. Für Interessierte gibt es außerdem zwei Folgetermine zu den Themen "Künstliche Intelligenz" (3.11.) und "Digitalität im Job" (25.11.). Alle drei Events sind kostenlos.

Alle drei Workshops auf einen Blick

Workshop 1: "Schutz im Netz - Cyber-Mobbing, Sexting, Catfishing etc. begegnen"

Termin: 22. Oktober, 17:30 bis 19 Uhr

Ort: waff, 2., Lassallestraße 1

Vortragende: Rosa Danner, Medienbildnerin

Anmeldung bis inklusive 20. Oktober

Workshop 2: "Erkennen, wann KI im Spiel ist: vom KI-Kaufberater bis zu Online-Betrug und Deepfake"

Termin: 3. November, 17:30 bis 19 Uhr

Ort: waff, 2., Lassallestraße 1

Vortragende: Louise Beltzung, Referentin Digitalisierung und Konsument*innenpolitik der Arbeiterkammer Wien

Anmeldung bis inklusive 30. Oktober

Workshop 3: "Digital und nachhaltig im Job - Frauen erzählen ihre Erfolgsgeschichten"

Termin: 25. November, 17:30 bis 19 Uhr

Ort: waff, 2., Lassallestraße 1

Moderation: Karima Aziz (Frauenservice Wien) und Katrin Triebswetter (waff)

Vortragende: waff Role Models

Anmeldung bis inklusive 23. November