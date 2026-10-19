Event-Reihe
Cyber-Gefahren: Stadt Wien startet Workshops für Frauen
Am 22. Oktober startet in Wien eine Workshop-Reihe, die Frauen für Besonderheiten, allen voran aber für Gefahren in der digitalen Welt sensibilisieren soll. Im Mittelpunkt stehen Risiken, die viele aus dem Alltag kennen, über die aber oft zu wenig gesprochen wird. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln und Frauen dabei zu unterstützen, sich sicherer im Internet zu bewegen.
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Ob Cyber-Mobbing, Sexting oder Catfishing: In der virtuellen Welt können Direktnachrichten, Fotos und Kontakte schnell zum Problem werden. Der erste von drei Workshops soll dabei helfen, derartige Gefahren rasch zu erkennen und mögliche Risiken richtig einzuschätzen. Denn gerade dort, wo Vertrauen ausgenutzt wird, ist es wichtig, Warnzeichen frühzeitig wahrzunehmen. Für Interessierte gibt es außerdem zwei Folgetermine zu den Themen "Künstliche Intelligenz" (3.11.) und "Digitalität im Job" (25.11.). Alle drei Events sind kostenlos.
Alle drei Workshops auf einen Blick
Workshop 1: "Schutz im Netz - Cyber-Mobbing, Sexting, Catfishing etc. begegnen"
Termin: 22. Oktober, 17:30 bis 19 Uhr
Ort: waff, 2., Lassallestraße 1
Vortragende: Rosa Danner, Medienbildnerin
Anmeldung bis inklusive 20. Oktober
Workshop 2: "Erkennen, wann KI im Spiel ist: vom KI-Kaufberater bis zu Online-Betrug und Deepfake"
Termin: 3. November, 17:30 bis 19 Uhr
Ort: waff, 2., Lassallestraße 1
Vortragende: Louise Beltzung, Referentin Digitalisierung und Konsument*innenpolitik der Arbeiterkammer Wien
Anmeldung bis inklusive 30. Oktober
Workshop 3: "Digital und nachhaltig im Job - Frauen erzählen ihre Erfolgsgeschichten"
Termin: 25. November, 17:30 bis 19 Uhr
Ort: waff, 2., Lassallestraße 1
Moderation: Karima Aziz (Frauenservice Wien) und Katrin Triebswetter (waff)
Vortragende: waff Role Models
Anmeldung bis inklusive 23. November
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