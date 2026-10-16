Die geheime Rechnung hinter dem Rapid-Boom

Rekordmeister hat auch abseits des grünen Rasens aktuell Grund zur Freude.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Als Tabellenführer empfangen die Hütteldorfer am Freitag-Abend (19.30 Uhr, live auf Sky) den TSV Hartberg. Die Fans träumen längst wieder vom ersten Meistertitel seit 2008. Doch nicht nur sportlich läuft es rund, auch auf dem Transfermarkt sind die Grün-Weißen echte Gewinner!

Eine aktuelle Studie des Schweizer Sport-Forschungsinstituts CIES bringt es jetzt schwarz auf weiß: Rapid hat in den letzten fünf Jahren bei Spielern, die neu geholt wurden, ein dickes Plus von 47 Millionen Euro gemacht!

Das bringt der Millionen-Segen:

30 Millionen Euro echte Gewinne durch Spielerverkäufe.

17 Millionen Euro Wertsteigerung bei Kicker-Stars, die aktuell noch im Kader stehen.

Transfer-Erlöse stopfen nationales Defizit

Aber wohin fließt das ganze Geld? Wer glaubt, Rapid könne die Millionen sofort wieder in neue Superstars stecken, täuscht sich gewaltig. Geschäftsführer Sport Markus Katzer klärte schon im oe24-Interview auf: "Manchmal entsteht der Eindruck: Ein Spieler wird um mehrere Millionen verkauft und dieses Geld kann eins zu eins wieder investiert werden. Dabei haben wir ein nationales Defizit zu schließen, das wir im Wesentlichen durch Transfererlöse und Einnahmen aus Europa ausgleichen müssen.“

Katzer: "Vorausschauend planen"

Kurz gesagt: Rapid muss Gewinne machen, um das normale Budget-Loch zu stopfen. Früher musste Rapid jeden Sommer fast die halbe Mannschaft verkaufen. Heute plant Grün-Weiß vorausschauend: Auf Flügel-Racker Kühn folgte Jansson, auf Jansson wiederum Dahl. Und auch der Abgang von Mittelfeld-Star Sangaré wurde perfekt aufgefangen, weil mit Romeo Amane der Nachfolger längst im Haus war – ehe auch dieser um gutes Geld weiterverkauft wurde.

Katzer zu oe24: "Unser Weg ist klar: Spieler früh erkennen, entwickeln, ihren Marktwert steigern und gleichzeitig vorausschauend planen."

Rückhol-Aktion von Demir als Top-Beispiel

Wie vorausschauend Rapid agiert, zeigt auch die nächste Sensation unter der Woche: Rapid will Rückkehrer Yusuf Demir (aktuell geliehen) langfristig an den Klub binden und die Kaufklausel ziehen!

Der 23-Jährige hat aktuell einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Das gewaltige Potenzial ist bekannt: Demir stand schon einmal bei sagenhaften 12 Millionen Euro! Wenn Katzer und sein Team den Edeltechniker wieder zu alter Stärke führen, winkt Rapid gleich der nächste Millionen-Rausch.