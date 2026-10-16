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Woche vor Clasico

Bis 2031: Neuer Vertrag für Real-Superstar

SR
von
Jude Bellingham vor der Verlängerung: Der englische Superstar soll bis 2031 bei Real bleiben.
© Anadolu via Getty Images
Real Madrid will offenbar Nägel mit Köpfen machen! Jude Bellingham soll den Königlichen langfristig erhalten bleiben. Wie die spanische Sportzeitung "AS" berichtet, haben sich der Klub und der englische Superstar auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2031 geeinigt.
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Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete am Freitag über den geplanten Deal. Die Gespräche sollen bereits gegen Ende der vergangenen Saison begonnen haben. Bellinghams bisheriger Vertrag wäre ohnehin noch bis 2029 gelaufen.

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Mit der Verlängerung soll auch eine Gehaltserhöhung verbunden sein. Nach einer überragenden Debütsaison war Bellingham in seinem zweiten Jahr immer wieder von körperlichen Problemen ausgebremst worden. Seit seiner Schulteroperation ist der Engländer aber wieder in Topform und zeigt sowohl bei Real als auch für England, warum der Klub so große Stücke auf ihn hält.

Bellingham soll neuer Anführer werden

Real will mit dem Mega-Vertrag offenbar auch die Zukunft seiner Mannschaft absichern. Nach den Abschieden von Luka Modrić, Toni Kroos und Dani Carvajal fehlt den Königlichen ein klarer Anführer. Bellingham drängt sich zunehmend für diese Rolle auf: Mit seinem Einsatz und seiner Präsenz übernimmt er Verantwortung – und überzeugt damit Fans, Trainer und Klubführung.

Besonders positiv soll in Madrid angekommen sein, dass der Engländer seine Schulteroperation bis zur Sommerpause verschob, um dem Team im Saisonendspurt weiterhelfen zu können. Obwohl Real auch 2025/26 ohne Titel blieb, soll dieses Zeichen Eindruck hinterlassen haben.

Königlichen vor Sevilla unter Druck

Auch sportlich läuft es wieder rund. Unter Trainer José Mourinho kommt der 23-Jährige in der laufenden Liga-Saison bereits auf drei Tore und drei Assists. Der Portugiese lässt ihn freier hinter Stürmer Kylian Mbappé agieren – eine Rolle, die Bellinghams Dynamik und Torgefahr zugutekommt.

Die Nachricht kommt zur rechten Zeit. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Sevilla (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) stehen die Madrilenen unter Druck. Nach einem durchwachsenen Saisonstart beträgt der Rückstand auf Tabellenführer und Erzrivalen Barcelona bereits sechs Punkte. Nach dem 4:3-Champions-League-Krimi bei der AS Roma unter der Woche will Real nun auch in der Liga ein Ausrufezeichen setzen – ausgerechnet eine Woche vor dem heiß erwarteten Clásico.

Mourinho muss auf Vinícius verzichten

Allerdings muss Real dabei einen empfindlichen Ausfall verkraften: Vinícius Júnior fehlt nach seiner Roten Karte gegen Villarreal für die nächsten vier Spiele. Umso wichtiger wäre ein Sieg gegen Sevilla, damit die Königlichen mit Rückenwind in die Clásico-Woche starten. Mit Bellingham als langfristigem Hoffnungsträger soll zugleich ein klares Signal für die Zukunft gesetzt werden.

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