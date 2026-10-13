Mbappé gegen Vinicius: Real droht Star-Beben

Zwei Superstars, eine titellose Saison und jede Menge Zündstoff: Bei Real Madrid wächst der Druck auf Kylian Mbappé und Vinicius Junior. Ehemalige Mitarbeiter schlagen Alarm und fordern offenbar drastische Konsequenzen. Ihre brisante These: Nur wenn einer der beiden Offensivstars geht, können die Königlichen wieder dauerhaft um Titel kämpfen.

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Bei Real Madrid sollte die Kombination aus Mbappé und Vinicius zum Albtraum für Europas Abwehrreihen werden. Doch statt Titel und Traumfußball gibt es immer neue Diskussionen. Zu wenig Defensivarbeit, zu viele Einzelaktionen und ein Zusammenspiel, das offenbar nicht richtig funktioniert. Hinter den Kulissen wächst deshalb die Unruhe.

Vor allem auf dem Platz hapert es: Beide Stars fühlen sich in der Offensive am wohlsten, die Defensivarbeit kommt offenbar zu kurz. Laut einem Klub-Insider vergleichen sich die beiden ständig. Wenn einer nicht nach hinten arbeitet, sieht auch der andere keinen Grund dazu. Eine gefährliche Dynamik, an der sich schon Ex-Trainer Xabi Alonso die Zähne ausbiss. Nach einem Wutausbruch von Vinicius bei seiner Auswechslung im Clasico soll sich die Kabine zunehmend in Lager gespalten haben. Auch nach Alonsos Abgang kehrte keine Ruhe ein. Zuletzt eskalierte sogar ein Streit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouameni, bei dem Valverde mit einer Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt werden musste.

Rot-Drama um Vinicius: Fehlt er im Clasico?

Nun soll Mourinho durchgreifen – doch ausgerechnet Mbappé sorgt für neuen Zündstoff. Laut "L’Équipe" soll intern der Eindruck entstanden sein, dass der Franzose seine eigenen Ziele mitunter über jene des Klubs stellt. Auch während seiner Reha nach einer Knieverletzung soll sein Verhalten für Diskussionen gesorgt haben. Mourinho soll ihn deshalb vor eigenmächtigen Aktivitäten gewarnt haben.

Und auch Vinicius liefert neuen Ärger: Gegen Villarreal sah er nach einem Haarziehen gegen Nathan Saliba Rot. Berichten zufolge soll er danach den Schiedsrichter unter Druck gesetzt und im Spielertunnel einen Liga-Mitarbeiter weggestoßen haben. Eine Sperre könnte ihn ausgerechnet das Clasico am 25. Oktober kosten.

Mourinho schwänzte Pressekonferenz

Laut "Mundo Deportivo" verzichtete Mourinho nach dem Spiel auf die Pressekonferenz, um keine zusätzliche Sperre zu riskieren. Er will bei den Duellen gegen Sevilla und Barcelona unbedingt dabei sein. Doch vorher muss er die Star-Egos bändigen und Real wieder zu einer Einheit formen. Gelingt das nicht, könnte die Forderung lauter werden, sich von einem der beiden Superstars zu trennen. Bei Real steht längst die Frage im Raum: Sind Mbappé und Vinicius gemeinsam wirklich die Lösung – oder Teil des Problems?