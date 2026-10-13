Streaming-Riese schnappt sich Fußball-WM 2030

Alle 104 Spiele bei Netflix! Der Streaming-Gigant steigt ins WM-Geschäft ein und sorgt für den nächsten Paukenschlag im Fußball-TV. Doch was bedeutet der Mega-Deal für Österreich?

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Jetzt wird es ernst im Kampf um die Fußballfans! Netflix hat sich die Übertragungsrechte für sämtliche 104 Spiele der Weltmeisterschaft 2030 in Spanien und Andorra gesichert. Ein echter Coup für den US-Konzern, der sein Sportangebot immer weiter ausbaut. Wie tief Netflix dafür in die Tasche greift, bleibt allerdings geheim.

Für Fußballfans wird die Sache damit nicht unbedingt einfacher. Champions League bei einem Anbieter, Bundesliga beim nächsten, Premier League und La Liga wieder anderswo: Wer heute den Überblick behalten will, braucht oft mehrere Abos. Auch bei der WM 2026 mussten Fans in Österreich je nach Partie zwischen ORF 1 und ServusTV wechseln. Der nächste Rechte-Kracher wirft deshalb eine entscheidende Frage auf: Wird Fußballschauen bald zum Luxus?

Und Österreich?

Ganz ohne frei empfangbaren Fußball soll die WM in Spanien allerdings nicht auskommen. Netflix kündigte an, dass an jedem Spieltag zumindest eine Partie kostenlos über einen nationalen Free-TV-Sender übertragen wird.

Während das WM-Paket für Spanien und Andorra damit bereits geschnürt ist, heißt es in Österreich vorerst noch abwarten. Ob Netflix die Weltmeisterschaft 2030 auch hierzulande übertragen wird, ist offen. Welche Sender und Streamingdienste sich die Rechte für den österreichischen Markt sichern, bleibt abzuwarten.

Frauen-WM ebenfalls bei Netflix

Dass Netflix im Sportgeschäft kräftig mitmischen will, ist längst kein Geheimnis mehr. Neben ausgewählten NFL- und MLB-Übertragungen setzt der Streamingdienst auf Wrestling und Boxkämpfe. Auch die Rechte an den Frauen-Weltmeisterschaften 2027 und 2031 hat sich der Konzern gesichert. Mit der Männer-WM folgt nun der nächste große Coup.

Das Turnier selbst verspricht Fußballgeschichte: Spanien richtet die WM gemeinsam mit Portugal und Marokko aus. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Weltmeisterschaft sind zudem Spiele in Argentinien, Paraguay und Uruguay geplant. Damit wird das Turnier erstmals auf drei Kontinenten ausgetragen.