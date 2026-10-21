DIESE neuen Flugverbindungen kommen 2027

Die Lufthansa Group stockt ihr Flugangebot für den Sommer 2027 kräftig auf. Auch für Österreich gibt es Neuigkeiten: Austrian Airlines nimmt neue Verbindungen auf und erweitert das Angebot auf beliebten Langstrecken.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Austrian Airlines plant eine saisonale Verbindung zwischen Wien und Beirut. Die Flüge in die libanesische Hauptstadt sollen von Juni bis September 2027 angeboten werden.

Auch auf anderen Strecken wird das Angebot ausgebaut. Tokio und Shanghai kehren in den Sommerflugplan zurück. Bangkok soll während des gesamten Sommers täglich angeflogen werden. Außerdem bleiben Mauritius und Malé auf den Malediven länger im Flugplan als bisher vorgesehen.

Lufthansa fliegt erstmals direkt nach Columbus

Auch die deutsche Konzernmutter Lufthansa erweitert ihr Angebot deutlich. Insgesamt sind für den Sommer 2027 zehn neue Langstreckenverbindungen innerhalb der Lufthansa Group sowie zusätzliche Flüge auf bestehenden Strecken angekündigt.

Ab Frankfurt geht es ab dem 5. Mai dreimal pro Woche nonstop nach Columbus im US-Bundesstaat Ohio. Zum Einsatz kommen Boeing 787-9 mit der neuen Allegris-Kabine. Auch die Verbindungen nach Kapstadt, Rio de Janeiro, Hyderabad, Chennai und Montreal werden verstärkt. Kuala Lumpur soll täglich angeflogen werden.

Neue Kanada-Verbindung und mehr Japan-Flüge

Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines nimmt am 1. Juni 2027 eine neue Strecke von Frankfurt nach Edmonton in Kanada auf. Die Hauptstadt der Provinz Alberta wird dreimal pro Woche angeflogen. Für Discover ist Edmonton nach Calgary und Halifax das dritte Kanada-Ziel.

Japan-Reisende bekommen ebenfalls mehr Auswahl: Lufthansa plant ab 28. März tägliche Flüge von Frankfurt nach Tokio-Narita. Damit wird neben Tokio-Haneda ein weiterer Flughafen der japanischen Hauptstadt täglich bedient. Außerdem kehrt Nagoya ab 29. März mit drei wöchentlichen Flügen in den Flugplan zurück.

Neue USA-Strecke ab München

Auch München erhält eine neue Langstreckenverbindung. Ab 3. August 2027 soll Lufthansa dreimal pro Woche nach Phoenix im US-Bundesstaat Arizona fliegen. Zusätzlich werden Verbindungen nach Bangalore, Chicago, São Paulo und Singapur ausgebaut. Nach Delhi ist eine zweite Verbindung vorgesehen.

Auch Swiss und Edelweiss erweitern Angebot

Die Schweizer Konzernschwestern bauen ebenfalls aus. Swiss behält die Verbindung von Zürich nach Bangalore auch im Sommer bei und will zeitweise täglich nach Tokio-Narita fliegen. Neu im Europanetz ist Toulouse, das zwischen 25. Juni und 23. August zweimal pro Woche angeflogen werden soll.

Edelweiss stockt unter anderem die Verbindungen nach Windhoek, Sansibar, Punta Cana, Malé und Tampa Bay auf.

Der neue Sommerflugplan der Lufthansa Group ist seit Dienstag, dem 20. Oktober, buchbar. Eurowings hat sein Angebot für den Sommer 2027 noch nicht vorgestellt und will die Details zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.