Trotz Mega-Einnahmen
Diese Riesen-Bank streicht massiv Jobs und setzt auf KI
Während Roboter und Algorithmen die Arbeit übernehmen, wird in den Büros abgebaut.
Fast fünf Prozent der gesamten Belegschaft von "Barclays" stehen vor dem Aus. Ein Fünftel der Jobs sei bereits weggefallen, die übrigen 4.000 sollten bis Ende des Jahres gestrichen werden, melden Agenturen.
Finanzchefin (CFO) Anna Cross erklärte, rund 60 Prozent des geplanten Stellenabbaus entfielen auf unterstützende Funktionen, etwa im Bereich der Softwareentwicklung.
Mehr Geld für das Asien-Geschäft
Kurios: die Bank schwimmt eigentlich im Geld. Der Gewinn vor Steuern schoss im letzten Quartal um satte 12 Prozent auf 2,3 Milliarden Pfund nach oben. Weil die Kassen so gut gefüllt sind, gibt es vonseiten der Chefetage sogar noch einen 500-Millionen-Pfund Aktien-Rückkauf.
Auch interessant
Dahinter steckt eine tiefgreifende Umstrukturierung: Denn Barcays schichtet intern sein Kapital um, damit die Kreditausgabe an Hedgefonds in Asien ausgeweitet werden kann, berichtet "Bloomberg". KI habe die Effizienz bereits so weit gesteigert, dass die Kosten "strukturell gesenkt" werden können, um "Kapazitäten für Investitionen zu schaffen", schreibt das "Handelsblatt".
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden