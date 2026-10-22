oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Trotz Mega-Einnahmen

Diese Riesen-Bank streicht massiv Jobs und setzt auf KI

O
von
Barclays Logo an der Glasfassade eines Hochhauses im Geschäftsviertel Canary Wharf in London.
© APA/AFP/PAUL ELLIS
Die britische Riesen-Bank schockt mit einem radikalen Kahlschlag: 5.000 Jobs sind weg – und möglich macht das die künstliche Intelligenz (KI).
OE24 auf Google bevorzugen

Während Roboter und Algorithmen die Arbeit übernehmen, wird in den Büros abgebaut.

Fast fünf Prozent der gesamten Belegschaft von "Barclays" stehen vor dem Aus. Ein Fünftel der Jobs sei bereits weggefallen, die übrigen 4.000 sollten bis Ende des Jahres gestrichen werden, melden Agenturen.

Finanzchefin (CFO) Anna Cross erklärte, rund 60 Prozent des geplanten Stellenabbaus entfielen auf unterstützende Funktionen, etwa im Bereich der Softwareentwicklung.

Mehr Geld für das Asien-Geschäft

Kurios: die Bank schwimmt eigentlich im Geld. Der Gewinn vor Steuern schoss im letzten Quartal um satte 12 Prozent auf 2,3 Milliarden Pfund nach oben. Weil die Kassen so gut gefüllt sind, gibt es vonseiten der Chefetage sogar noch einen 500-Millionen-Pfund Aktien-Rückkauf.

Auch interessant

Handels-KV: GPA fordert 3,8 Prozent Gehaltserhöhung

Kanada geht der Ahornsirup aus

SO viel Vermögen haben die Österreicher wirklich

Dahinter steckt eine tiefgreifende Umstrukturierung: Denn Barcays schichtet intern sein Kapital um, damit die Kreditausgabe an Hedgefonds in Asien ausgeweitet werden kann, berichtet "Bloomberg". KI habe die Effizienz bereits so weit gesteigert, dass die Kosten "strukturell gesenkt" werden können, um "Kapazitäten für Investitionen zu schaffen", schreibt das "Handelsblatt".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Taucher (57) stirbt am Attersee

Cristiano Ronaldo hört nach der WM auf

Kanada geht der Ahornsirup aus

Handels-KV: GPA fordert 3,8 Prozent Gehaltserhöhung

Travel.ch expandiert nach Österreich

SO viel Vermögen haben die Österreicher wirklich

BILLA PLUS in Stockerau eröffnet nach großem Umbau

Diese Riesen-Bank streicht massiv Jobs und setzt auf KI

Verlobt, aber getrennte Häuser – so leben Taylor Swift und Travis Kelce

Börse Tokio schließt mit schwächeren Notierungen