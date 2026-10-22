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Leere Lager

Kanada geht der Ahornsirup aus

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Herbstliches Ahornblatt schwimmt auf einer Pfütze mit braunen Blättern im Hintergrund.
© IMAGO/SNA
Kanadas "flüssiges Gold" geht allmählich aus. Jetzt gibt es nur noch eine letzte Hoffnung.
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Drama um unser geliebtes Frühstücks-Highlight: Die weltberühmte strategische Ahornsirup-Reserve in Québec steht vor dem totalen Kollaps...

Das ist jetzt die letzte Chance

Bis Februar 2027 wird das gigantische Lager zum allerersten Mal in der Geschichte komplett leer sein – kein einziger Tropfen ist dann mehr übrig.

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Der Hintergrund: Wegen den Trump-Zöllen wurden die Regale von US-Einkäufern im Vorhinein regelrecht leergefegt. Die Exporte schossen laut Medienberichten um satte 17 Prozent in die Höhe.

Für den Moment ist das Sonntagsfrühstück gerettet, denn die US-Händler haben die Lager vollgestellt mit dem Sirup.

Doch für die Zukunft verheißt das nichts Gutes: Das lebenswichtige Sicherheitsnetz ist futsch. Jetzt hängt alles vom Wetter ab: Wird das Frühjahr 2027 zu warm oder zu kalt, droht eine fatale Missernte. Und ohne die Reserve im Rücken gibt es dann nur noch eins: Explodierende Preise und gähnende Leere im Regal.

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