Kanada geht der Ahornsirup aus

Kanadas "flüssiges Gold" geht allmählich aus. Jetzt gibt es nur noch eine letzte Hoffnung.

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Drama um unser geliebtes Frühstücks-Highlight: Die weltberühmte strategische Ahornsirup-Reserve in Québec steht vor dem totalen Kollaps...

Das ist jetzt die letzte Chance

Bis Februar 2027 wird das gigantische Lager zum allerersten Mal in der Geschichte komplett leer sein – kein einziger Tropfen ist dann mehr übrig.

Der Hintergrund: Wegen den Trump-Zöllen wurden die Regale von US-Einkäufern im Vorhinein regelrecht leergefegt. Die Exporte schossen laut Medienberichten um satte 17 Prozent in die Höhe.

Für den Moment ist das Sonntagsfrühstück gerettet, denn die US-Händler haben die Lager vollgestellt mit dem Sirup.

Doch für die Zukunft verheißt das nichts Gutes: Das lebenswichtige Sicherheitsnetz ist futsch. Jetzt hängt alles vom Wetter ab: Wird das Frühjahr 2027 zu warm oder zu kalt, droht eine fatale Missernte. Und ohne die Reserve im Rücken gibt es dann nur noch eins: Explodierende Preise und gähnende Leere im Regal.