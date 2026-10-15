Diesen Enzymreiniger empfehlen wir für Sofa, Teppich und Co.

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Ein Fleck auf dem Sofa, ein unangenehmer Geruch im Teppich oder ein kleines Malheur vom Vierbeiner? Manche Verschmutzungen sind besonders hartnäckig. Und selbst wenn der Fleck längst verschwunden ist, bleibt manchmal noch ein unangenehmer Geruch zurück. Genau für solche Fälle haben wir einen praktischen Haushaltshelfer entdeckt: das KRAFTPROTZ Enzymreiniger-Spray mit 750 ml, das bei Amazon aktuell im Angebot ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Was uns daran besonders gefällt? Das Spray ist nicht nur für einen bestimmten Bereich gedacht, sondern lässt sich auf vielen geeigneten Textiloberflächen einsetzen. Gerade in Haushalten mit Haustieren kann das richtig praktisch sein.

Wenn normales Putzen einfach nicht reicht

Kennst du das? Du reinigst eine Stelle gründlich, aber nach einiger Zeit bemerkst du den Geruch schon wieder.

Das Problem: Manche Verschmutzungen enthalten organische Rückstände, die sich nicht immer mit einem gewöhnlichen Allzweckreiniger entfernen lassen.

Enzyme Cleaner Spray 750 ml – Odour Remover & Stain Remover Universal © KRAFTPROTZ

Hier kommen Enzymreiniger ins Spiel. Sie enthalten Enzyme, die bestimmte organische Bestandteile von Flecken und Geruchsquellen abbauen können.

Der KRAFTPROTZ Reiniger ist unter anderem für Verschmutzungen durch Urin, Schweiß und Speichel gedacht.

Besonders interessant finden wir das für Polstermöbel, Teppiche und Tierliegeplätze – also genau die Stellen, die sich nicht einfach in die Waschmaschine stecken lassen.

Ein Spray für Sofa, Matratze und Autositze

Was wir an solchen Produkten mögen: Sie sparen Platz im Putzschrank.

Statt für jede Oberfläche einen eigenen Spezialreiniger zu kaufen, kannst du den KRAFTPROTZ Enzymreiniger auf verschiedenen geeigneten Materialien verwenden.

Dazu gehören laut Produktbeschreibung Teppiche, Polster, Matratzen, Autositze und Tierunterlagen.

Gerade im Alltag ist das praktisch. Schließlich passieren kleine Missgeschicke nicht nur an einem Ort.

Ein verschüttetes Getränk auf dem Sofa, unangenehme Gerüche im Auto oder ein Fleck auf dem Hundebett – mit einem vielseitigen Reinigungsspray bist du auf unterschiedliche Situationen vorbereitet.

Wichtig ist nur, dass du die Materialverträglichkeit vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle testest.

Besonders interessant für Haustierbesitzer

Wer mit Hund oder Katze zusammenlebt, weiß: Ein sauberes Zuhause und Haustiere schließen sich nicht aus, verlangen aber manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.

Vor allem Tierdecken, Teppiche und Polster können mit der Zeit unangenehme Gerüche annehmen.

Ein Enzymreiniger kann hier eine sinnvolle Ergänzung zur normalen Reinigung sein, weil er nicht nur auf das Überdecken von Gerüchen abzielt, sondern bestimmte organische Rückstände abbauen soll.

Wir finden das besonders praktisch für kleine Missgeschicke im Alltag.

Natürlich hängt das Ergebnis immer von der Art des Flecks, dem Material und der richtigen Anwendung ab. Bei älteren oder tief eingezogenen Verschmutzungen können mehrere Anwendungen nötig sein.

Warum wir den KRAFTPROTZ Enzymreiniger empfehlen

Manchmal sind es gerade die unscheinbaren Haushaltsprodukte, die einem den Alltag erleichtern.

Der KRAFTPROTZ Enzymreiniger mit 750 ml ist für verschiedene typische Problemstellen im Haushalt gedacht und kombiniert Flecken- und Geruchsentfernung in einem Spray.

Uns gefällt vor allem die vielseitige Einsatzmöglichkeit: vom Teppich über das Sofa bis zum Autositz.

Und gerade wenn du Haustiere hast, kann es angenehm sein, einen passenden Reiniger griffbereit zu haben.

Einen eigenen Praxistest haben wir mit diesem Produkt bislang nicht durchgeführt. Unsere Empfehlung basiert auf dem beschriebenen Einsatzbereich und der Zusammensetzung als Enzymreiniger.

Jetzt bei Amazon im Angebot

Wenn du schon länger nach einem Reiniger für hartnäckige Gerüche und Flecken suchst, lohnt sich jetzt ein Blick auf Amazon.

Der KRAFTPROTZ Enzymreiniger ist dort aktuell als Angebot gekennzeichnet. Die 750-ml-Sprühflasche könnte eine praktische Ergänzung für deinen Putzschrank sein – besonders, wenn du Teppiche, Polstermöbel oder Tierliegeplätze regelmäßig reinigen musst.

Unser Fazit: Wir mögen Haushaltshelfer, die unkompliziert sind und sich vielseitig einsetzen lassen. Genau deshalb empfehlen wir, sich den KRAFTPROTZ Enzymreiniger genauer anzusehen. Wer organische Flecken und unangenehme Gerüche gezielt behandeln möchte, findet hier eine interessante Option.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.