DIESER Helikopter-Transport geht komplett schief

In Russland wurde ein Mi-2-Hubschrauber auf der Ladefläche eines Pickups über einen unbefestigten Weg gefahren. Doch schon nach kurzer Zeit geriet das Gespann aus dem Gleichgewicht.

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Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie der weiße Pickup mit dem deutlich größeren Hubschrauber auf der Ladefläche über einen Feldweg fährt. Der Mi-2 ist dabei auf dem Fahrzeug befestigt.

Während der Fahrt beginnt die ungewöhnliche Konstruktion zu schwanken. Schließlich verliert der Pickup die Balance und kippt mitsamt dem Hubschrauber auf die Seite. Das spektakuläre Geschehen wurde von einem nachfolgenden Fahrzeug aus gefilmt.

Video sorgt im Netz für Aufsehen

Die Aufnahmen wurden Anfang Oktober in den sozialen Netzwerken verbreitet und sorgten dort schnell für Aufmerksamkeit. Mehrere Medien berichten übereinstimmend von dem Vorfall im russischen Krasnodar-Gebiet.

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Wer den Hubschrauber transportieren wollte und wohin er gebracht werden sollte, ist bislang nicht offiziell bekannt. Auch zu möglichen Verletzten gibt es keine verlässliche offizielle Bestätigung.

Fest steht nur: Der ungewöhnliche Versuch, einen ausgewachsenen Hubschrauber auf einem Pickup zu transportieren, endete mit einem spektakulären Umkippen – und einem Video, das nun im Internet die Runde macht.