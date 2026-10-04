USA planen Gipfel mit Russland und der Ukraine

Der ukrainische Präsident verkündete heute, dass Washington ein Expertentreffen mit Kiew und Moskau im Oktober vermittelt.

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Kiew (Kyjiw)/Moskau. Die USA planen nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj neue trilaterale Gespräche der Vereinigten Staaten, Russlands und der Ukraine über ein Ende des Ukraine-Krieges. Die von Washington vermittelten Gespräche sollten bis Ende Oktober stattfinden, sagte Selenskyj am Sonntag vor Journalisten in Kiew. Die USA stünden dafür mit der Ukraine und Russland in Kontakt. Es gehe um ein Treffen auf Experten-Ebene, fügte er hinzu.

Selenskyj sagte, er habe am Samstag mit US-Vertretern gesprochen und ihnen bestätigt, "dass unsere Seite bereit ist, diesen Zeitplan zu unterstützen". Der ukrainische Präsident machte keine Angaben zum Ort der geplanten Gespräche. Die Ukraine sei allerdings offen für die Vereinigten Arabischen Emirate "oder ein anderes Land, das die US-Seite vorschlägt", sagte Selenskyj.

Bisherige Gespräche brachten keinen Durchbruch

Die USA versuchen seit dem Wiedereinzug von Präsident Donald Trump ins Weiße Haus im Jänner 2025, ein Ende des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu erreichen. Bisherige Gesprächsrunden von Unterhändlern der USA, Russlands und der Ukraine brachten jedoch keinen Durchbruch.

Russland hatte im Februar 2022 eine großangelegte Invasion in der Ukraine gestartet und greift die Ukraine seitdem fast täglich unter anderem mit Drohnen und Raketen an. Die Ukraine reagiert mit Angriffen auf russisches Gebiet. Beide Seiten verstärkten ihre Angriffe in den vergangenen Monaten.