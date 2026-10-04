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XXL-Stau legt Chinas Straßen lahm

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Sieben Tage frei, Hunderte Millionen Reisende und Straßen voller Autos: Chinas Goldene Woche sorgt für eine gewaltige Reisewelle. Auf aktuellen Aufnahmen sind dicht an dicht stehende Fahrzeuge und lange Kolonnen zu sehen.
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In China läuft derzeit die sogenannte Goldene Woche rund um den Nationalfeiertag. Vom 1. bis zum 7. Oktober haben viele Menschen frei – entsprechend groß ist der Andrang auf den Straßen.

Allein am ersten Feiertag wurden laut den chinesischen Verkehrsbehörden rund 334 Millionen interregionale Reisen gezählt. Der Großteil davon entfiel auf den Straßenverkehr. Die Folge: Auf zahlreichen Autobahnen kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen.

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Autobahnen werden zu riesigen Parkplatz

Besonders eindrucksvoll zeigen aktuelle Videos die Situation auf den chinesischen Straßen. Auf den Aufnahmen stehen Autos teilweise dicht an dicht, während sich der Verkehr nur langsam vorwärtsbewegt.

Reisewelle noch nicht vorbei

Die Goldene Woche sorgt dabei nicht nur für einen gewaltigen Start in die Ferien. Auch die Rückreisewelle dürfte für volle Straßen sorgen. Viele Chinesen machen sich erst in den kommenden Tagen wieder auf den Heimweg.

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Der enorme Reiseverkehr ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Menschen heuer besonders viel und teilweise über größere Entfernungen reisen. Reuters berichtet von einer starken Reisetätigkeit während der Feiertage. Gleichzeitig geben die Urlauber im Durchschnitt vergleichsweise vorsichtig Geld aus.

Ein solcher XXL-Stau wirkt aus österreichischer Sicht fast unglaublich: Straßen, auf denen sich über weite Strecken kaum noch etwas bewegt und Autos dicht an dicht stehen. Zum Glück sind solche Verkehrsbilder bei uns die absolute Ausnahme – von einer derartigen Blech-Lawine wie jetzt in China ist Österreich glücklicherweise weit entfernt.

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