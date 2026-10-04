Pilnacek-U-Ausschuss: Karners Kabinettchefin

Diese Woche geht der U-Ausschuss am 7. und 8. Oktober weiter. Geladen sind Karners Kabinettschefin und drei Polizeibeamte aus NÖ, die mit der Geisterfahrt des Ex-Sektionschefs zu tun hatten.

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Die FPÖ hat vier weitere Auskunftspersonen in den Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek geladen, der diese Woche weitergeht.

Geladen sind die Kabinettschefin von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und drei Polizeibeamte, die in der Todesnacht des einstigen Justiz-Sektionschefs im Dienst waren. Diese hatte Stunden vor dem Fund des Leichnams in einem Seitenarm der Donau stattgefunden.

Aufgrund des wie zumeist überbordenden Pools an möglichen Auskunftspersonen ist es allerdings unwahrscheinlich, dass überhaupt alle Befragungen stattfinden können. Am 3. November ist das Ende der Beweisaufnahme geplant, bevor die einzelnen Fraktionen ihre Abschlussberichte zum U-Ausschuss verfassen.