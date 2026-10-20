Elyas M'Barek packt über Liebes-Lügen aus

Nach dem überraschenden Scheitern seiner Ehe meldet sich Publikumsliebling Elyas M'Barek nun mit offenen Worten zu zurück. In einem Interview spricht der Schauspieler erstmals über den Wert von Ehrlichkeit und den schmerzhaften Schaden durch Notlügen in einer Partnerschaft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich sah die Zukunftsplanung des beliebten Schauspielers Elyas M'Barek ganz anders aus. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica wollte er nach drei Jahren in New York in seiner bayerischen Heimatstadt München ein völlig neues Lebenskapitel aufschlagen. Doch dieser Lebenstraum zerbrach unerwartet. Vor wenigen Wochen bestätigte der Medienanwalt des Stars gegenüber der Deutschen Presse-Agentur offiziell die Trennung nach vier Jahren Ehe. Zu den konkreten Gründen für das plötzliche Beziehungsende schwieg das Paar bislang beharrlich. Auch der Star selbst verlor öffentlich kein einziges Wort über die schmerzhafte Trennung.

Neue Filmrolle wirft fundamentale Fragen auf

Umso überraschender kommt nun sein aktuelles Interview mit BUNTE.de, bei dem der gefeierte Darsteller ungewohnt tiefe Einblicke in sein Seelenleben und seine Sicht auf Partnerschaften gewährt. Konkreter Aufhänger für das Gespräch ist die Premiere seines neuen Kinofilms "Der perfekte Urlaub", der ab 22. Oktober auf den Kinoleinwänden startet. Es handelt sich dabei um die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Mega-Erfolgs "Das perfekte Geheimnis" von Regisseur Bora Dağtekin. Die Komödie unterhält auf gewohnte Art und Weise, regt das Publikum aber gleichzeitig zum Nachdenken an. Der Streifen stellt die elementare Frage, wie viel Wahrheit eine Liebe überhaupt ertragen kann und ob kleine Notlügen im Alltag erlaubt sind.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Klare Abrechnung mit Notlügen in der Liebe

Auf diese Fragen findet der Publikumsliebling im Interview eine unmissverständliche Antwort. Eine funktionierende Beziehung benötige stets so viel Wahrheit wie nur möglich. Mit Blick auf seine Filmfigur Leo und dessen Gattin Carlotta, verkörpert von Karoline Herfurth, findet er deutliche Worte. Seiner Rolle wünsche er "mehr Ehrlichkeit" in der Ehe, wie er gegenüber BUNTE.de betont: "Einfach ehrlich miteinander umgehen, nicht lügen und nicht so viele Geheimnisse, die es nicht nötig hat." Auf die Frage, was für ihn ganz persönlich das Wichtigste in zwischenmenschlichen Beziehungen sei – ganz gleich ob in einer Liebesbeziehung oder in Freundschaften –, reagiert er spürbar nachdenklich. Seine Antwort lautet schlicht: "Vertrauen." Nach einem kurzen Innehalten fügt er erklärend hinzu: "Vertrauen sollte man nicht missbrauchen – und das tun Notlügen. Wenn man Vertrauen schenkt, dann sollte man immer ehrlich und gerade miteinander umgehen."

Diana Amft, Jella Haase, Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Bora Dagtekin, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Wotan Wilke Möhring, Frederick Lau and Lena Schömann bei der Premiere von "Der Perfekte Urlaub". © Getty Images for Constantin Film

Heimkehr nach München statt Leben in New York

Ein sichtbares Lächeln zeigt sich in seinem Gesicht erst wieder, als die Rede auf seinen aktuellen Wohnort München kommt. Drei lange Jahre hatte er mit Jessica in der US-Weltmetropole New York gelebt. Doch wie es scheint, fehlte ihm in Übersee jenes besondere Gefühl der Geborgenheit, das nur das echte Nachhausekommen bieten kann. Nun ist er wieder dauerhaft in Bayern angekommen. "München ist meine Heimat und genauso fühlt es sich an. Ich bin sehr gerne hier", schwärmt der Mime. Durch den Abstand wisse er nun noch mehr zu schätzen, wie schön es in der vertrauten Umgebung sei. Sein eindeutiges Fazit: "Das kann man nirgendwo auf der Welt ersetzen."