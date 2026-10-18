Erste Wahl-Kampagne! Zöchling wirbt mit Hausverstand

Unternehmer Stephan Zöchling treibt die Pläne für eine eigene Liste weiter voran. Jetzt startet er eine große Kampagne mit dem legendären "Hausverstand"-Darsteller - und heizt damit die Neuwahl-Debatte weiter an.

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Seit Wochen kursieren rund um den Unternehmer und Remus-Eigentümer Stephan Zöchling Spekulationen, er könnte mit einer eigenen Liste bei einer möglichen Neuwahl antreten. Wie oe24 berichtete, ist Zöchling mit namhaften Industriellen im Gespräch, die eine solche wirtschaftsnahe Partei finanzieren könnten.

Zöchling startet Kampagne mit "Hausverstand"-Schauspieler

Zöchling dürfte es mit seinen Ambitionen jedenfalls durchaus ernst meinen: Der Unternehmer hat nun mit seiner Plattform "zusammenstaerker" eine erste (Wahl?)-Kampagne gestartet. Und dafür hat sich Zöchling ausgerechnet den legendären "Hausverstand"-Darsteller René Dumont geholt, der in dieser Rolle von 2007 bis 2016 für den Handelskonzern Billa warb. Dahinter steht dem Vernehmen nach Werbeguru Marco de Felice, der die Hausverstand-Kampagne einst erfand.

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In mehreren Werbeclips soll der Hausverstand nun mit Zöchling als "Gesprächspartner, Berater und Freund auftreten", heißt es von "zusammenstärker". "Als eine Initiative für eine Politik der Vernunft gegründet, basieren unsere Lösungsvorschläge oft auf Hausverstands-Überlegungen. Diese Inhalte werden aber manchmal von der Art und Weise wie Stephan Zöchling die Probleme auf den Tisch knallt, überstrahlt. Und damit nicht so klar und deutlich erkannt, wie gewünscht. Um eben die Inhalte noch deutlicher und klarer verständlich unter das Volk zu bringen, erscheint der Hausverstand als perfekter Gesprächspartner in der nächsten Zeit."

"Wollen Sie mich auf eine spannende Reise begleiten": Deutet Zöchling hier Kandidatur an?

Zöchling selbst fragt den Hausverstand in dem Video: "Wollen Sie mich auf eine spannende Reise begleiten?" Eine Andeutung, für eine etwaige Kandidatur? Und in Anspielung an Kampagnen gegen ihn: "Es könnte aber mitunter holprig werden." Das erste Video ist rund 1 Minute lang, weitere sollen in den kommenden Tagen folgen.

Zöchling-Kampagne befeuert Neuwahl-Debatte

Die Neuwahl-Befürworter in der ÖVP bekommen mit der Zöchling-Kampagne jedenfalls neuen Rückenwind: Denn Zöchling könnte mit seiner wirtschaftsnahen Liste sowohl der ÖVP als auch den NEOS Stimmen kosten. "Umso länger wir uns Zeit lassen, umso mehr Platz lassen wir potenziellen Gegenkandidaten wie Zöchling um sich zu positionieren", so ein ÖVP-Insider. Nachsatz: "Und wenn es blöd läuft, haben wir irgendwann einmal eine Situation, wo sich eine Koalition zwischen der FPÖ und einer Wirtschaftsliste à la Zöchling ohne die ÖVP ausgeht."