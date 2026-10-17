Wenn der Neuwahl-Geist aus der Flasche ist, wird er schwer einzufangen

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

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Diese zwei Zahlen sind eine politische Bombe: 52 Prozent wollen laut der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage Neuwahlen.

Denn die Österreicher sind eigentlich alles andere als Neuwahl-Fans. Normalerweise stehen sie vorzeitigen Urnengängen skeptisch gegenüber. Wenn jetzt erstmals eine Mehrheit "Es reicht" sagt, zeigt das, wie groß die Unzufriedenheit mit dieser Regierung mittlerweile ist.

Verwunderlich ist das nicht: Bei den großen Reformen - von Gesundheit über Bürokratie bis Bildung - geht nichts weiter. Bei den aktuellen Themen - von Wehrdienstreform bis Sozialhilfe - wird nur gestritten. Und statt Maßnahmen gegen die Teuerung gibt es neue Belastungen wie die vermurkste Paketsteuer.

Dazu kommt das Chaos in der SPÖ. Andreas Babler ist als "lame duck" endgültig zum Bremsklotz dieser Regierung geworden. Solange er in dieser Koalition sitzt, wird es keine Reformen geben - im Gegenteil!

Die SPÖ muss Babler endlich loswerden und als Vizekanzler und Minister rausschmeißen. Jeder Tag, an dem er länger auf seinem Sessel klebt, wird der Druck in den ÖVP-Ländern größer werden, diese Koalition zu sprengen. Noch sagt das niemand laut - aber wenn der Neuwahl-Geist erst mal aus der Flasche ist, wird es schwer, ihn wieder einzufangen.