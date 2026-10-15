EU verschiebt Gipfel in Riad

Terror-Angst in Riad: EU sagt Treffen mit Golfstaaten in Saudi-Arabien ab.

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Eigentlich sollte es am 24. Oktober ein politisches Mega-Event werden, doch daraus wird erst einmal nichts.

Ein konkreter Grund für die Absage wurde nicht verküdnet. Die EU teilte lediglich mit, dass ein neuer Termin "zu gegebener Zeit" verkündet wird.

Der mutmaßliche Hintergrund ist der letzte Angriff. Am vergangenen Wochenende eskalierte der Konflikt mit den Houthi-Rebellen aus dem Jemen (verbündet mit dem Iran) völlig. Die Rebellen bombardierten den internationalen Flughafen der Hauptstadt Riad und erzwangen die Schließung: 13 Tote und verletzte lautete die Bilanz.

Blamage für die Saudis im eigenen Land

Für Saudi-Arabien ist diese Absage eine echte Blamage und ein riesiger Rückschlag. Das Land wollte sich trotz des heftigen Kriegs mit den Houthi-Rebellen unbedingt als sicherer Gastgeber für die ganz große Weltbühne präsentieren. Dieser Plan ist jetzt erst einmal krachend gescheitert.