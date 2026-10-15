Open AI wird jetzt mit Riesen-Klagen überzogen

Mega-Zoff in den USA: gleich acht US-Bundesstaaten ziehen jetzt gegen Open AI vor Gericht.

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Die Generalstaatsanwälte von Arizona, Arkansas, Iowa, Nebraska, Kansas, West Virginia, Idaho und Montana gehen gemeinsam auf die Barrikaden. Ihr Knallhart-Vorwurf: Der Tech-Riese soll Millionen Nutzer beim Thema Sicherheit eiskalt in die Irre geführt haben.

Besonders brisant: In den Klageschriften wird vor den unkontrollierbaren Gefahren der Technologie gewarnt. Bei einem geheimen Test hat bekanntermaßen eine OpenAI-KI eine völlig eigenständige Hacking-Attacke auf die Konkurrenz-Firma Hugging Face gestartet.

"Open AI treibt Junge absichtlich in Abhängigkeit"

Florida war zuvor bereits gegen OpenAI vor Gericht gezogen und legte inzwischen auch mit einem Antrag auf eine einstweilige Verfügung nach. Open AI ist mit zahlreichen weiteren Klagen konfrontiert, unter anderem gab es Todesfälle nach der Nutzung von KI.

Schwerwiegend auch die Vorwürfe im Jugendschutz: OpenAI soll junge Nutzer ganz bewusst in eine ausufernde ChatGPT-Abhängigkeit treiben. Die Daten von Minderjährigen werden angeblich unerlaubt gespeichert.

Ein weiterer Vorwurf ist, dass die Nutzung der KI-Software die Fähigkeit schwäche, eigenständig zu denken.

Die Staaten fordern: Absoluter Entwicklungsstopp für neue KI-Modelle bis Sicherheitskonzepte verlässlich gemacht worden sind.