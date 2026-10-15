90 Jahre Haft für Spanner

Knallhartes Urteil gegen den 39-jährigen Nachwuchstrainer.

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Sean Gardner dürfte nie wieder aus dem Knast herauskommen. Der 39-jährige US-Nachwuchstrainer fasste die Höchststrafe aus.

Heimlich am Klo gefilmt

Gardner hatte zwischen Dezember 2017 und April 2018 eine versteckte Kamera in den Toiletten eines Turnzentrums in Purvis, Mississippi, installiert und mindestens zehn minderjährige Turnerinnen heimlich beim Umziehen und auf der Toilette gefilmt.

Neben den Kameraaufnahmen werfen ihm ehemalige Turnerinnen in mehreren US-Bundesstaaten (darunter Louisiana, Mississippi und Iowa) schweren sexuellen und physischen Missbrauch sowie Machtmissbrauch vor.

Gardner bekannte sich schuldig

Gardner wurde heute zu unfassbaren 90 Jahren Knast verurteilt. Die US-Richterin kannte keine Gnade mit dem 39-Jährigen. Er hatte sich zuvor in drei Anklagepunkten wegen der Erstellung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch schuldig bekannt.