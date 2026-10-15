Trump droht mit "Mutter aller Bomben" auf den Iran

Die USA wollen offenbar die "Mutter aller Bomben" auf die Mullahs abwerfen. Mit allen Konsequenzen.

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9,5 Tonnen schwer, mit einer gigantischen Sprengkraft. Die "Mutter aller Bomben" gilt als eine der gefährlichsten ihrer Art. US-Präsident Donald Trump hat zuletzt wieder die Gangart gegen den Iran verschärft, einem Bericht von "CNN" zufolge kommt jetzt diese Bombe ins Spiel.

Nach den Berichten soll die stärkste, nicht nukleare Bombe der USA die iranischen Atomanlagen treffen. Weil die Bombe so gewaltig ist, kann sie nicht von einem Bomber, sondern nur von einem großen Transportflugzeug abgeworfen werden.

Atomanlagen des Iran im Visier

Die USA haben bereits mehr als 10.000 zusätzliche Truppen in den Nahen Osten geschickt. Ein Insider sagte "CNN", die "Mutter aller Bomben" sei für große Teile der iranischen Energie-Infrastruktur und die verbliebenen Atomanalagen reserviert. Ausdrücklich genannt wird "Pickaxe Mountain", eine tief unter einem Berg gelegene Anlage nahe der Anlage in Natanz.

Brisant ist vor allem der Zeitpunkt. Denn am 3. November werden in den USA die "midterms" abgehalten, Beobachter stellen Trump schlechte Chancen aus. Experten stellen sich auch die Frage, ob die Bombe die vom Iran deutlich verstärkten Verteidigungsanlagen und die tief gelegenen Bunker wirklich entscheidend treffen kann. Der Bericht von "CNN" wurde vonseiten des Weißen Hauses nicht kommentiert.