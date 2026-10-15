Messe Tulln
Familienspaß in Tulln
Spielen, basteln, staunen: Bei FAMILY+ warten ein Bühnenprogramm und jede Menge Mitmach-Stationen. Gemeinsam mit den Modellbautagen sind mehr als 200 Aussteller dabei.
Die Besucher testen die neuesten Brettspiele, bauen ihren Lieblingsbausatz oder legen in Kreativ-Workshops selbst Hand an. Wer Urlaubs- und Ausflugsziele sucht, holt sich hier die heißesten Trends.
Auch interessant
Ein Ticket, alles drin
Mit dem Ticket geht es auch in die Hallen der Modellbautage, die CrossCon Preview gibt’s obendrauf. Im Bereich Freizeit & Sport darf sich der Nachwuchs austoben.
Die Crossover Convention oder auch CrossCon richtet sich an alle, die neue Welten entdecken, gemeinsam spielen, kreativ werden und Teil einer legendären Community sein möchten.
Von Gamern und Cosplayern über Anime-, Comic- & Fantasy-Fans bis hin zu Familien und neugierigen Besuchern.
Kinder bis 6 Jahre kommen gratis rein, Parken und Shuttle kosten nichts. Mit dem Familienland*Pass sparen Familien sieben Euro.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden