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Messe Tulln

Familienspaß in Tulln

Rudolf Preyer
von
Spielen am FAMILY+
© Messe Tulln
Drei Tage Spaß für die ganze Familie: Von 16. bis 18. Oktober verwandelt sich die Messe Tulln in ein riesiges Erlebnisland.
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Spielen, basteln, staunen: Bei FAMILY+ warten ein Bühnenprogramm und jede Menge Mitmach-Stationen. Gemeinsam mit den Modellbautagen sind mehr als 200 Aussteller dabei.

Die Besucher testen die neuesten Brettspiele, bauen ihren Lieblingsbausatz oder legen in Kreativ-Workshops selbst Hand an. Wer Urlaubs- und Ausflugsziele sucht, holt sich hier die heißesten Trends.

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Ein Ticket, alles drin

Mit dem Ticket geht es auch in die Hallen der Modellbautage, die CrossCon Preview gibt’s obendrauf. Im Bereich Freizeit & Sport darf sich der Nachwuchs austoben.

Die Crossover Convention oder auch CrossCon richtet sich an alle, die neue Welten entdecken, gemeinsam spielen, kreativ werden und Teil einer legendären Community sein möchten.

Von Gamern und Cosplayern über Anime-, Comic- & Fantasy-Fans bis hin zu Familien und neugierigen Besuchern.

Kinder bis 6 Jahre kommen gratis rein, Parken und Shuttle kosten nichts. Mit dem Familienland*Pass sparen Familien sieben Euro.

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