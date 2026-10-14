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FBI verhaftet Open-AI Entwickler

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Fünf chinesische "Agenten" in den USA festgenommen
© Symbolbild (Getty)
Spionage-Alarm bei Open-AI: jetzt wurde ein Entwickler vom FBI mitgenommen.
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Spionage-Krimi in San Francisco. Ein Mitarbeiter der Firma Open AI soll brisante Informationen abgehört haben.

Ein 35-jähriger OpenAI-Techniker wurde vom FBI eiskalt abgeführt. Der Mann hat laut Medienberichten die eigenen Bosse belauscht.

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Wanze belauschte die Bosse

Der gebürtige Saudi-Araber, der seit 2025 für die ChatGPT-Macher arbeitete, ging dabei aber sehr plump vor. Der Mann wurde von Sicherheitskameras dabei gefilmt, wie er sich in unerlaubte Räume begab.

Dort soll er eine Wanzen-Konstruktion an einem Fernseher-Anschluss befestigt haben. Damit das aber nicht auffällt, war es dilettantisch in Toilettenpapier eingewickelt! Doch den finalen Fehler machte die Ehefrau des Verdächtigen. Sie suchte nämlich über ihren eigenen ChatGPT-Account seelenruhig nach Anleitungen und Details zu genau solchen Abhörgeräten – die KI schlug sofort Alarm!

Der Coup flog auf, die Wanze hörte allerdings zwei Tage lang mit.

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