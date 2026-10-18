Feuerwehrmann (51) stirbt bei Lauf auf Skiflugschanze

Bei einem Schanzenlauf der Feuerwehr im deutschen Oberstdorf im Oberallgäu ist ein 51-jähriger Feuerwehrmann gestorben.

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Bei dem Lauf arbeiten sich die Teilnehmer in voller Montur über mehr als 1.000 Stufen die Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinauf. Die genauen Umstände des Todes des Mannes seien noch unklar, teilte die Polizei mit.

Bei dem Unglück am Samstagvormittag war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie das "Allgäuer Anzeigeblatt" zuerst berichtet hat. Nach dem Tod des Feuerwehrmanns brach der Veranstalter den Lauf ab und sagte das weitere Programm ab. Die Kriminalpolizei ermittelt. Einsatzkräfte versuchen am Unfallort nun, den genauen Hergang zu rekonstruieren.