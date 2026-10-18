In voller Montur
Feuerwehrmann (51) stirbt bei Lauf auf Skiflugschanze
Bei dem Lauf arbeiten sich die Teilnehmer in voller Montur über mehr als 1.000 Stufen die Heini-Klopfer-Skiflugschanze hinauf. Die genauen Umstände des Todes des Mannes seien noch unklar, teilte die Polizei mit.
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Bei dem Unglück am Samstagvormittag war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, wie das "Allgäuer Anzeigeblatt" zuerst berichtet hat. Nach dem Tod des Feuerwehrmanns brach der Veranstalter den Lauf ab und sagte das weitere Programm ab. Die Kriminalpolizei ermittelt. Einsatzkräfte versuchen am Unfallort nun, den genauen Hergang zu rekonstruieren.
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