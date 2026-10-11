Fliegende Fäuste: Lokalmatador vermöbelt Großmaul

Da bebte das Volkshaus in Deutsch-Wagram! Wo sonst der Tanz-Club über das Parkett fegt und Senioren-Gymnastik auf dem Programm steht, wurden am 10. Oktober großzügig Handgreiflichkeiten ausgetauscht.

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Beim Wrestling-Festival gaben sich die Muskelpakete der European Wrestling Association (EWA) gepflegt in die Goschn. Für ohrenbetäubenden Jubel sorgte an diesem Abend der heimische Liebling Alex Berkner. Der Lokalmatador trat an, um seinen Austrian-National-Titel zu verteidigen. Bis zuletzt herrschte Rätselraten, wer ihm eigentlich im Seilgeviert gegenüberstehen würde. Die Überraschung war groß, als Michael Kovac kurzerhand und gegen seinen erklärten Willen dazu verdonnert wurde, gegen Berkner anzutreten. Kovac nutzte seinen Auftritt für gepflegte Entgleisungen. Großmäulig zog er über das Publikum im Saal her und verhöhnte die Fans nach Strich und Faden. Die Quittung folgte postwendend. Berkner servierte dem Pöbler eine saftige Tracht Prügel, rang ihn nieder und hielt seinen Meistergürtel eisern fest.

Pain schickt 115-Kilo-Koloss auf die Matte

Nicht minder spektakulär verlief der Showdown um den EWA-European-Championship-Titel. Der amtierende Wiener Champion Martn Pain bekam es mit einem echten Brocken zu tun. Micky Limerick, ein austrainierter 115-Kilo-Koloss von der britischen Insel, verlangte Pain alles ab. Die beiden lieferten ein technisch hochklassiges Wrestling-Schmankerl, dessen Ausgang bis zur letzten Sekunde auf des Messers Schneide stand. Mit einem waghalsigen Flying Elbow vom obersten Ringseil machte Pain den Sack zu und verlängerte seine Titelregentschaft.

Endstand im Volkshaus: Gürtel verteidigt, Parkett heil geblieben, Großmaul Kovac erfolgreich auf Werkseinstellung zurückgesetzt.