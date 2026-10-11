oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wrestling

Fliegende Fäuste: Lokalmatador vermöbelt Großmaul

OR
von
Drei Männer stehen im Wrestling-Ring, einer hält einen Champion-Gürtel, der andere ist Schiedsrichter.
© Erwin Kalcik
Da bebte das Volkshaus in Deutsch-Wagram! Wo sonst der Tanz-Club über das Parkett fegt und Senioren-Gymnastik auf dem Programm steht, wurden am 10. Oktober großzügig Handgreiflichkeiten ausgetauscht.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim Wrestling-Festival gaben sich die Muskelpakete der European Wrestling Association (EWA) gepflegt in die Goschn. Für ohrenbetäubenden Jubel sorgte an diesem Abend der heimische Liebling Alex Berkner. Der Lokalmatador trat an, um seinen Austrian-National-Titel zu verteidigen. Bis zuletzt herrschte Rätselraten, wer ihm eigentlich im Seilgeviert gegenüberstehen würde. Die Überraschung war groß, als Michael Kovac kurzerhand und gegen seinen erklärten Willen dazu verdonnert wurde, gegen Berkner anzutreten. Kovac nutzte seinen Auftritt für gepflegte Entgleisungen. Großmäulig zog er über das Publikum im Saal her und verhöhnte die Fans nach Strich und Faden. Die Quittung folgte postwendend. Berkner servierte dem Pöbler eine saftige Tracht Prügel, rang ihn nieder und hielt seinen Meistergürtel eisern fest.

Auch interessant

Wirtschaftsminister rechnet ab: "Susi-Sorglos-Mentalität schafft keinen Wohlstand"

Mord-Anschlag auf Polen-Premier geplant!

Zwei Großprojekte in Schönbrunn verzögern sich

Pain schickt 115-Kilo-Koloss auf die Matte

Nicht minder spektakulär verlief der Showdown um den EWA-European-Championship-Titel. Der amtierende Wiener Champion Martn Pain bekam es mit einem echten Brocken zu tun. Micky Limerick, ein austrainierter 115-Kilo-Koloss von der britischen Insel, verlangte Pain alles ab. Die beiden lieferten ein technisch hochklassiges Wrestling-Schmankerl, dessen Ausgang bis zur letzten Sekunde auf des Messers Schneide stand. Mit einem waghalsigen Flying Elbow vom obersten Ringseil machte Pain den Sack zu und verlängerte seine Titelregentschaft.

Endstand im Volkshaus: Gürtel verteidigt, Parkett heil geblieben, Großmaul Kovac erfolgreich auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sturm, Schmankerln & Wiesn-Gaudi: Die Herbstfeste in Niederösterreich

Sei kein Zündler: Akkus gehören nicht in den Restmüll

Dürre: Flüsse am Limit

MedAustron wird zehn

Horror-Haus in Hörmanns: Jetzt schon Halloween im Waldviertel

Fliegende Fäuste: Lokalmatador vermöbelt Großmaul

Weniger im Müll, mehr im Magen

Gastro-Stars von morgen: NÖ kürt Champions

Auf zwei Rädern durch die Reben

Kellergassen: Retten mit Plan