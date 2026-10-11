Mord-Anschlag auf Polen-Premier geplant!

Polens Sicherheitsbehörden beraten nach Hinweisen auf einen geplanten Anschlag auf Premier Donald Tusk über Schutzmaßnahmen.

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Wie das Nachrichtenportal "Onet" berichtet, hat die Polizei Informationen über eine geplante Attacke auf Polens Regierungsspitze erhalten. Ziel des Vorhabens seien Premier Donald Tusk sowie Vize-Ministerpräsident und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz gewesen. Nach dem Bekanntwerden der Informationen trat am Sonntag eine Sitzung der Sicherheitsbehörden zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten.

© EPA

Sicherheitsbehörden tagen am Sonntag

Die Sprecherin des Innenministeriums, Karolina Gałecka, informierte über das Vorgehen auf der Plattform X. Sie erklärte zum aktuellen Stand der Ermittlungen: "Im Zusammenhang mit den der Polizei vorliegenden Informationen über einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Vizepremierminister und Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz haben der Innenminister Marcin Kierwiński und der Koordinator der Spezialdienste, Tomasz Siemoniak, die Einleitung von Maßnahmen in dieser Angelegenheit angeordnet".

Reaktion auf konkrete Bedrohung

Auf Anordnung von Innenminister Marcin Kierwiński und Tomasz Siemoniak, dem Koordinator der Spezialdienste, wurden umgehend entsprechende Schritte eingeleitet. Über weitere Einzelheiten zu den ergriffenen Sicherheitsvorkehrungen gaben die Behörden zunächst keine Auskunft.