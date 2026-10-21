FPÖ: Pilnacek-U-Ausschuss wird für drei Monate verlängert

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sagt an, dass die FPÖ den Pilnacek-U-Ausschuss für drei Monate verlängert. Das kann sie mit ihren Abgeordneten im Alleingang.

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FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sagt an, dass die FPÖ den Pilnacek-U-Ausschuss für drei Monate verlängert. Das kann sie mit ihren Abgeordneten im Alleingang. Für eine weitere Verlängerung bräuchte es dann eine einfache Mehrheit.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker verkündet Verlängerung vor der ÖVP-Parteizentrale in Wien © oe24

Kanzler-Befragung heute

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird heute am Mittwoch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek als Auskunftsperson befragt.

Die Abgeordneten interessieren sich unter anderem für dessen Verbindungen als einstiger Generalsekretär seiner Partei zum verstorbenen Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek. Vor Stocker sind am Mittwoch noch zwei Polizeibeamte an der Reihe.

Ex-Kanzler geladen

Auf der Ladungsliste steht immer noch Ex-Kanzler Sebastian Kurz, sagt Hafenecker. Auch Ex-Kanzler Karl Nehammer soll kommen, betont er. Nehammer hat bereits für diese Woche abgesagt, Kurz hat noch keinen Termin erhalten.

Fragen an Kurz

Jetzt brauche es erst einen neuen Zeitplan, der zwischen den Fraktionen vereinbart werden müsse, sagt Hafenecker. An Kurz gebe es eine Reihe spannender Fragen, so der blaue General.