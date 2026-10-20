Frankreich-Chaos: Wer hinter dem Gewalt-Rausch steckt

Nach Gewalt-Rausch jetzt Ausgangssperren und neue Demos

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Gefährlicher Mix. Es sei "ein Wunder, dass es angesichts dieses Gewaltrausches nicht Tote gegeben habe", sagte am Montag Frankreichs Premierminister Lecornu, der auch nun Ausgangssperren verhängte. Er kündigte, wie bereits zuvor Präsident Emmanuel Macron eine umfassende Untersuchung über die völlig ausgearteten Proteste in Frankreich an.

Doch wer steckt hinter den Angriffen auf Institutionen, auf Geschäfte, auf Symbole der Republik und diesen empfundenen Kontrollverlust?

© AFP

Was tatsächlich als Schülerproteste mit Unterstützung von Gelbwesten, Gewerkschaft und Linken begonnen hatte, wurde von gut organisierten Linksradikalen gekapert, berichtet etwa die Pariser Polizei.

Video zum Thema So dramatisch ist die Lage gerade in Frankreich © oe24

Diese – in Frankreich starke Gruppierung – ist politisch indirekt mit der ultra-Linken France insoumise von Jean-Luc Mélenchon verbunden, der wiederum die Galionsfigur der problematischen Vororte von Paris bis Marseille und der Pro-Gaza-Front ist.

© Getty Images

Neue Demos der Gelbwesten angekündigt

Daher konnte man bei der Erstürmung des Rathaus von Marseille oder auf den Straßen von Paris, Nizza, Lyon neben dem schwarzen Block, Vermummte mit Palästinenserfahnen sehen.

© Getty Images

Eskalation. Diese Gruppen wollen tatsächlich das politische System – also die liberale Demokratie kollabieren sehen, schreibt etwa auch die bürgerlich-liberale Zeitung Le Figaro.

Sie wurden wiederum monatelang von Mélenchon – er will kommendes Jahr wieder als Präsidentschaftskandidat antreten – aufgehetzt, der Macron "Polizeigewalt und Ausbeutung" vorwirft.

Video zum Thema Frankreich: Studentenproteste eskalieren weiter © oe24

Neben diesen Gruppen mischten sich Kriminelle , um zu plündern. 70 Prozent der Festgenommenen waren frankreichweit volljährig und zum großen Teil auch amtsbekannt, bestätigt das Innenministerium in Paris. Aber: Wegen der hohen Lebenskosten, kündigen die Gelbwesten neue Demos für den 24.10 an. Diese könnten erneut eskalieren.