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Brutale Krawalle

Frankreich-Chaos: Wer hinter dem Gewalt-Rausch steckt

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Ein vermummter Demonstrant hält eine Palästina-Flagge vor brennender Bushaltestelle in Paris.
© Getty Images
Nach Gewalt-Rausch jetzt Ausgangssperren und neue Demos
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Gefährlicher Mix. Es sei "ein Wunder, dass es angesichts dieses Gewaltrausches nicht Tote gegeben habe", sagte am Montag Frankreichs Premierminister Lecornu, der auch nun Ausgangssperren verhängte. Er kündigte, wie bereits zuvor Präsident Emmanuel Macron eine umfassende Untersuchung über die völlig ausgearteten Proteste in Frankreich an.

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Doch wer steckt hinter den Angriffen auf Institutionen, auf Geschäfte, auf Symbole der Republik und diesen empfundenen Kontrollverlust?

Ein Demonstrant wirft eine Leuchtrakete während eines Protests, Rauch umgibt ihn.
© AFP

Was tatsächlich als Schülerproteste mit Unterstützung von Gelbwesten, Gewerkschaft und Linken begonnen hatte, wurde von gut organisierten Linksradikalen gekapert, berichtet etwa die Pariser Polizei.

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So dramatisch ist die Lage gerade in Frankreich

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Diese – in Frankreich starke Gruppierung – ist politisch indirekt mit der ultra-Linken France insoumise von Jean-Luc Mélenchon verbunden, der wiederum die Galionsfigur der problematischen Vororte von Paris bis Marseille und der Pro-Gaza-Front ist.

Ein vermummter Demonstrant läuft an einem brennenden Zeitungsstand vorbei, im Hintergrund Menschenmenge.
© Getty Images

Neue Demos der Gelbwesten angekündigt

Daher konnte man bei der Erstürmung des Rathaus von Marseille oder auf den Straßen von Paris, Nizza, Lyon neben dem schwarzen Block, Vermummte mit Palästinenserfahnen sehen.

Vermummte Demonstranten zerstören Fensterscheiben eines Geschäfts während einer Protestaktion in Paris.
© Getty Images

Eskalation. Diese Gruppen wollen tatsächlich das politische System – also die liberale Demokratie kollabieren sehen, schreibt etwa auch die bürgerlich-liberale Zeitung Le Figaro.

Sie wurden wiederum monatelang von Mélenchon – er will kommendes Jahr wieder als Präsidentschaftskandidat antreten – aufgehetzt, der Macron "Polizeigewalt und Ausbeutung" vorwirft.

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Neben diesen Gruppen mischten sich Kriminelle , um zu plündern. 70 Prozent der Festgenommenen waren frankreichweit volljährig und zum großen Teil auch amtsbekannt, bestätigt das Innenministerium in Paris. Aber: Wegen der hohen Lebenskosten, kündigen die Gelbwesten neue Demos für den 24.10 an. Diese könnten erneut eskalieren.

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