oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Wie Frankreich

Trump warnt vor Wahlpleite: USA werden "in Flammen aufgehen"

Ein Mann im Anzug spricht ernsthaft an einem Rednerpult bei einer Veranstaltung.
© APA/AFP/KENT NISHIMURA
"Wenn Sie brennende Kirchtürme und wütende Feuer in Frankreich sehen, denken Sie einfach daran, dass es das ist, was die radikalen 'Dumokraten' mit Amerika machen wollen"
OE24 auf Google bevorzugen

US-Präsident Donald Trump hat die gewaltsamen Unruhen in Frankreich als Argument im Kampf um einen Senatssitz im US-Staat Kansas genutzt. Bei einer Wahlkampfveranstaltung am Montag warnte Trump davor, dass ein ähnliches Szenario wie in Frankreich auch in den USA drohe, sollten seine politischen Gegner die Wahlen gewinnen. Unterdessen fielen Trumps Zustimmungswerte laut einer aktuellen Reuters/Ipsos-Umfrage auf einen Tiefstand von 31 Prozent.

Auch interessant

Darum sind die Herbstferien heuer besonders lang

Ausgangssperren und weitere Proteste

Alte Bauernregel: Dieser Tag entscheidet über weiße Weihnachten

"Wenn Sie brennende Kirchtürme und wütende Feuer in Frankreich sehen, denken Sie einfach daran, dass es das ist, was die radikalen 'Dumokraten' mit Amerika machen wollen", sagte Trump. Er warb um Unterstützung für den republikanischen Senator Roger Marshall, dessen Wiederwahl in dem traditionell konservativen US-Staat als gefährdet gilt.

Enges Rennen

Das enge Rennen in Kansas, einem Staat, den Trump 2024 noch mit 16 Prozentpunkten Vorsprung gewann, gilt als Zeichen für die Schwierigkeiten der Republikaner vor den Zwischenwahlen am 3. November. Die Partei versucht, ihre knappen Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus zu verteidigen.

Als Gründe für den Gegenwind gelten die Frustration der Wähler über den Iran-Krieg und steigende Preise. Marshalls demokratischer Herausforderer, Adam Hamilton, wirbt gegen Trumps Zollpolitik und dessen "sprunghafte Führung".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump: "Haben der Ukraine viel gegeben - sie uns nichts"

Zeitumstellung: Dieses Land dreht heuer nicht mehr die Uhr

Wolfgang Mückstein wird Gesundheitsminister

Trump warnt vor Wahlpleite: USA werden "in Flammen aufgehen"

Wer ORF-Steuer nicht zahlt, dem droht Haftstrafe

Krawalle: Meloni schickt 500 Soldaten nach Mailand

ISIS-Hetzer  plante  Anschlag auf  ÖSTERREICH

Frankreich-Chaos: Wer hinter dem Gewalt-Rausch steckt

Kurz will Zeitplan für EU-Beitritt der Westbalkanländer

Unfall in Südtirol: Frau erliegt ihren Verletzungen