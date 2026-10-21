Alte Bauernregel warnt vor grünen Weihnachten

Ob Österreich heuer weiße Weihnachten erlebt, beschäftigt viele bereits im Herbst.

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Eine alte Bauernregel zum 21. Oktober versucht, darauf eine Antwort zu geben. Sie lautet: "Lacht Ursula mit Sonnenschein, wird wenig Schnee vorm Christfest sein."

Der sogenannte Ursulatag fällt jedes Jahr auf den 21. Oktober. Scheint an diesem Tag die Sonne, soll das der überlieferten Wetterregel zufolge auf wenig Schnee bis Weihnachten hindeuten. Bleibt es dagegen trüb oder regnerisch, lässt sich daraus nach dieser Bauernregel eine andere Entwicklung ableiten – konkrete Aussagen dazu macht der Spruch allerdings nicht.

Wie zuverlässig ist die Bauernregel?

Bauernregeln beruhen auf überlieferten Wetterbeobachtungen aus einer Zeit, in der langfristige Prognosen und moderne Messdaten noch nicht verfügbar waren. Viele Sprüche beziehen sich auf einzelne Lostage und versuchen, aus dem Wetter an einem bestimmten Datum Rückschlüsse auf die kommenden Wochen oder Monate zu ziehen.

Wissenschaftlich lässt sich aus dem Sonnenschein am 21. Oktober jedoch keine verlässliche Vorhersage für die Schneelage zu Weihnachten ableiten. Dafür ist das Wettergeschehen in den darauffolgenden Wochen zu komplex. Ob es in Österreich am 24. Dezember schneit, hängt unter anderem von der Temperatur, den Niederschlägen und der jeweiligen Großwetterlage ab.

Die Bauernregel liefert damit einen traditionellen Ausblick auf das Weihnachtswetter – eine belastbare Prognose für weiße Weihnachten ist sie nicht.