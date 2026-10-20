Nächster Halt: Bratstation! TikToker tischt auf

Ob beim Stephansdom, am Reumannplatz oder vor dem Rapid-Stadion, Laurenz Krenn (24) macht öffentliche Plätze zur Küche. Seine ungewöhnlichen Aktionen zeigt er auf TikTok und Instagram.

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Mitten in einer U-Bahn-Station ein frisch gebratenes Steak serviert bekommen? Was ungewöhnlich klingt, ist für einen jungen Niederösterreicher mittlerweile Programm. Laurenz Krenn (24) stellt seine mobile Kochstation an den ungewöhnlichsten Orten auf, bereitet Fleisch zu und verschenkt es an Passanten. Als "Steak Dude" macht er damit auf TikTok und Instagram auf sich aufmerksam.

Steaks direkt bei der U-Bahn

Eine mobile Herdplatte, eine Pfanne und ein ordentliches Stück Fleisch. Viel mehr braucht Krenn für seine ungewöhnlichen Auftritte nicht. Der 24-Jährige stammt aus Sooß bei Baden und verwandelt öffentliche Plätze in Wien kurzerhand in kleine Freiluftküchen. Selbst in und vor U-Bahn-Stationen packt er seine Kochutensilien aus und beginnt zu braten.

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Das Prinzip ist einfach. Der junge Mann bereitet vor den Augen der Passanten Steaks zu und verteilt sie anschließend kostenlos. Seine Aktionen hält er auf Video fest und veröffentlicht die Aufnahmen in den sozialen Medien. Auch am Reumannplatz in Favoriten hat der Niederösterreicher bereits aufgekocht. Dort hat er unter anderem Kinder mit Steaks versorgt, die zuvor noch nie eines gegessen haben.

Schnitzel vor dem Stephansdom

Doch Krenn beschränkt sich längst nicht mehr auf Steaks. Anfang Oktober hat er vor dem Stephansdom eine komplette Panierstation aufgebaut und mitten in der Wiener Innenstadt Schnitzel gebacken. Die Aktion hat er als "Falco-Special" bezeichnet.

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Seine mobilen Kochaktionen führen ihn an Orte, an denen normalerweise niemand einen Herd aufstellen würde. Damit sorgt er bei Passanten für neugierige Blicke und sammelt gleichzeitig Material für seine Social-Media-Kanäle.

Gratis-Steaks für Rapid-Fans

Zuletzt hat es den 24-Jährigen nach Hütteldorf verschlagen. Vor dem Heimspiel von Rapid gegen Hartberg am Freitag, 16. Oktober, hat er seine Kochstation vor dem Allianz-Stadion aufgebaut. Diesmal ist statt der mobilen Herdplatte ein großer Gasgrill zum Einsatz gekommen. Passend zum Anlass hat sich Krenn zuvor im Fanshop eine Rapid-Grillschürze besorgt.

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Während die Steaks auf dem Grill gebrutzelt haben, ist dazu der Rapid-Klassiker "Rapid, wos wär i ohne di" von Jazz Gitti gelaufen. Die fertigen Fleischstücke hat der Influencer kostenlos an die Fußballfans verteilt. Den Ort für seine Aktion hat sich Krenn nicht selbst ausgesucht. Seine Follower haben zuvor darüber abgestimmt, wo er als Nächstes aufkochen soll.

Mit der Kochstation um die Welt

Seine ungewöhnliche Idee hat den Niederösterreicher bereits weit über Wien hinausgeführt. Unter anderem in Amsterdam, Paris und den USA hat er seine Kochstation aufgebaut und Passanten mit frisch zubereitetem Fleisch überrascht. Für seine Reise zur Fußball-WM 2026 hat er sich das Geld selbst verdient. Dafür hat Krenn im Frühjahr als Kellner im Wiener Schweizerhaus gearbeitet, bevor er mit seiner mobilen Küche ins Ausland aufgebrochen ist. Inzwischen ist der "Steak Dude" wieder regelmäßig in Wien unterwegs. Weitere Kochaktionen sind geplant.