Halal-Käsekrainer: Zwei Würstelstände stellen um

Zwei Wiener Würstelstände verzichten vom 23. bis 26. Oktober auf Schweinefleisch. Selbst die beliebte Käsekrainer gibt es dann als Halal-Variante.

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Wer in Wien eine Käsekrainer bestellt, bekommt normalerweise eine Wurst mit Schweinefleisch. An zwei bekannten Würstelständen ist damit für vier Tage Schluss. Dort kommen Halal-Käsekrainer auf den Grill. Dahinter steckt eine Aktion, mit der Betreiber Mike Lanner die Wiener Würstelstandkultur für neue Gäste öffnen will.

Käsekrainer ohne Schweinefleisch

Unter dem Motto "Halal isst Wurst" stellen die beiden Würstelstände in der Pfeilgasse 1 in der Josefstadt und bei der U4-Station Spittelau vom 23. bis einschließlich 26. Oktober ihr Angebot um. Statt der gewohnten Fleischwürste werden ausschließlich Halal-Varianten angeboten, darunter auch die beliebte Käsekrainer.

Halal bedeutet, dass die Lebensmittel den islamischen Speisevorschriften entsprechen. Schweinefleisch ist dabei grundsätzlich ausgeschlossen. Welche Fleischsorten bei den Käsekrainern stattdessen zum Einsatz kommen, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Mit der Aktion will Lanner Menschen unterschiedlicher Herkunft und Essgewohnheiten zusammenbringen. Gleichzeitig soll die Frage aufgeworfen werden, für wen der traditionelle Wiener Würstelstand eigentlich ein Treffpunkt ist.

DJ-Party und Lammsandwiches

Begleitet wird die viertägige Umstellung von einem Rahmenprogramm am Freitag und Samstag. Zum Auftakt verwandelt sich der Würstelstand bei der Spittelau am Freitag ab 21 Uhr in eine kleine Partylocation. DJs von SWANA Haus und Spice Mixers sorgen für Musik, während auf dem Grill die Halal-Würste brutzeln.

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Am Samstag geht das Programm in der Josefstadt weiter. Dort beginnt um 12 Uhr der "Ma’Lab Roast: Game & Grill Day". An einer langen Tafel können Besucher gemeinsam essen und Brettspiele spielen. Koch Moiz Rehan von Personal Chef Vienna bereitet außerdem Lammsandwiches vom Spieß zu.

Nach vegan folgt jetzt halal

Für Betreiber Mike Lanner ist die Umstellung nicht das erste Experiment mit der Wiener Würsteltradition. Erst im Jänner haben seine beiden Standorte im Rahmen des "Veganuary" vollständig auf tierische Produkte verzichtet. Statt klassischer Würste sind damals unter anderem Currywürste aus Seitan und vegane Bosna auf der Speisekarte gestanden.

Die Nachfrage ist laut dem Betreiber so groß gewesen, dass die ursprünglich für einen Monat geplante Aktion bis Ende Februar verlängert worden ist. Seit März gibt es wieder Fleischwürste, allerdings in einem kleineren Sortiment als zuvor. Nun versucht Lanner mit der Halal-Aktion erneut, die traditionelle Würstelstandkultur neu zu interpretieren.