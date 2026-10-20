Ryanair-Chef warnt: Flüge werden deutlich teurer

Die Zeiten extrem günstiger Flugtickets könnten in Europa bald vorbei sein. Ryanair-Chef Michael O’Leary warnt vor einem massiven Preisanstieg im kommenden Jahr: Flugreisen könnten 2027 um bis zu 20 Prozent teurer werden.

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Verantwortlich für die Teuerung seien vor allem die stark gestiegenen Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs und ein drohender Engpass bei verfügbaren Flugzeugen.

Bei einer Pressekonferenz in Brüssel zeichnete der Chef der irischen Billigfluggesellschaft ein düsteres Bild für Europas Flugreisende. "Ich denke, um zehn, 15, vielleicht 20 Prozent", erklärte O’Leary laut Reuters auf die Frage nach der erwarteten Preisentwicklung.

Seine Prognose betrifft den gesamten europäischen Flugmarkt und bedeutet nicht, dass Ryanair selbst sämtliche Ticketpreise entsprechend erhöhen wird.

Mehrere Probleme für die Luftfahrt

Hauptverantwortlich für die erwartete Verteuerung sind die gestiegenen Treibstoffkosten. Zwar haben zahlreiche Fluggesellschaften ihren Kerosinbedarf langfristig zu günstigeren Konditionen abgesichert. Doch sobald diese Verträge auslaufen, drohen erhebliche Mehrkosten.

Ryanair hatte etwa 80 Prozent seines Treibstoffbedarfs für das bis März 2027 laufende Geschäftsjahr zu einem Preis von ungefähr 67 Dollar je Barrel abgesichert. Für nicht abgesicherte Mengen muss das Unternehmen bereits deutlich höhere Marktpreise bezahlen.

Wie Bloomberg berichtet, befürchtet O’Leary deshalb auch sinkende Gewinnmargen in der Luftfahrtbranche.



Zusätzlich verschärfen verzögerte Flugzeuglieferungen, langwierige Triebwerksreparaturen und mögliche Airline-Insolvenzen die Situation. Dadurch könnten 2027 weniger Sitzplätze angeboten werden.

Für Passagiere bedeutet das: Besonders auf stark nachgefragten europäischen Strecken könnten die Preise kräftig steigen.