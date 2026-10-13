Uni statt Rasen
Fußball-Star studiert nebenbei in Harvard
Der 23-jährige Niederländer hat sich für den Kurs "Crossover into Business" eingeschrieben. Das Programm richtet sich speziell an Profisportler, die sich auf ihre berufliche Zukunft abseits des Spielfelds vorbereiten wollen. Gemeinsam mit MBA-Studenten beschäftigt sich Simons unter anderem mit Unternehmensführung und wirtschaftlichen Zusammenhängen.
"Ich gehe wieder zur Schule", schrieb der frühere Leipzig-Star auf LinkedIn. Er wolle die Zeit seiner Reha sinnvoll nutzen und sich auch abseits des Fußballs weiterentwickeln.
Comeback bleibt oberste Priorität
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Seit seinem Kreuzbandriss im April fällt Simons aus. Die Verletzung kostete ihn auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Für seine Rehabilitation reiste er zuletzt in die USA und besuchte dabei den Campus in Harvard.
Seine Rückkehr auf den Platz habe weiterhin oberste Priorität. Gleichzeitig will der Mittelfeldspieler die Zwangspause nutzen, um in seine Zukunft zu investieren.
Auch andere Sportstars setzen auf Harvard
Mit dem Schritt ist Simons nicht allein. Auch Tennisstar Victoria Azarenka nahm bereits am "Crossover into Business"-Programm teil. Real-Madrid-Profi Eduardo Camavinga besuchte im Juni einen Kurzlehrgang zum Sport-, Medien- und Unterhaltungsbusiness. Der frühere Manchester-United-Trainer Sir Alex Ferguson lehrte nach seinem Rücktritt ebenfalls an der Universität.
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