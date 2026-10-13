Amazon-Gründer Jeff Bezos über KI: Weniger Arbeit statt Jobverlust

Weniger Arbeit statt Jobverlust: Amazon-Gründer Jeff Bezos sieht Künstliche Intelligenz als riesige Chance für alle Beschäftigten.

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Während viele Wirtschaftsexperten vor massiven Entlassungswellen durch Künstliche Intelligenz warnen, zeichnet Amazon-Gründer Jeff Bezos ein bemerkenswert optimistisches Zukunftsbild. In einem US-Fernsehinterview betonte der Milliardär, dass die Technologie Beschäftigten künftig deutlich kürzere Arbeitszeiten und Familien mehr Wohlstand bescheren könne.

Zweistellige Produktivitätsgewinne für die Wirtschaft

In einem Gespräch mit dem US-Nachrichtensender "Fox News" trat Jeff Bezos, der laut dem Wirtschaftsmagazin "Fortune" als zweitreichster Mensch der Welt geführt wird, den weit verbreiteten Untergangsszenarien am Arbeitsmarkt entschieden entgegen. Er teile die düsteren Prognosen jener Beobachter keineswegs, die durch die fortschreitende Automatisierung vor allem existenzbedrohenden Stellenabbau befürchten.

Stattdessen rechnet der Tech-Pionier damit, dass der flächendeckende Einsatz von KI-Systemen in der Gesamtwirtschaft zu Produktivitätssteigerungen im zweistelligen Prozentbereich führen wird. Dieser gewaltige Effizienzschub werde direkt bei den Beschäftigten ankommen:

Verkürzung der Wochenarbeitszeit: Angestellte könnten durch die enorme Zeitersparnis ihre Arbeitsstunden deutlich reduzieren, ohne Wohlstandsverluste hinnehmen zu müssen.

Angestellte könnten durch die enorme Zeitersparnis ihre Arbeitsstunden deutlich reduzieren, ohne Wohlstandsverluste hinnehmen zu müssen. Comeback des Ein-Verdiener-Modells: Viele Haushalte könnten künftig wieder von nur einem einzigen statt zwei Einkommen leben.

Viele Haushalte könnten künftig wieder von nur einem einzigen statt zwei Einkommen leben. Mehr Raum für Familie: Mütter oder Väter erhielten dadurch spürbar mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kinder.

Mütter oder Väter erhielten dadurch spürbar mehr Zeit für die Betreuung ihrer Kinder. Wegfall von Mehrfachbeschäftigung: Niemand solle mehr gezwungen sein, mehrere Jobs parallel auszuüben, um seinen Lebensunterhalt zu sichern.

Neuer Arbeitskräftemangel fordert Unternehmen

Aus dieser Entwicklung leitet Bezos jedoch eine völlig neuartige Herausforderung für die Wirtschaft ab. Wenn Mitarbeiter dank hoher Produktivität weniger arbeiten müssen, drohe den Betrieben kein Überangebot an Arbeitslosen, sondern ein spürbarer Mangel an verfügbaren Arbeitskräften.

"Es wird tatsächlich schwierig werden, Mitarbeiter einzustellen, weil die Produktivität in der Wirtschaft dazu führen wird, dass Menschen, die nicht zwei Jobs ausüben wollen, dies auch nicht müssen", erklärte Bezos im Interview. Die Macht auf dem Arbeitsmarkt könnte sich somit mittelfristig sogar zugunsten der Arbeitnehmer verschieben.

Rechtfertigung für 30.000 Kündigungen bei Amazon

Auf die kritische Nachfrage des Moderators, warum sein eigener Konzern Amazon seit dem vergangenen Jahr rund 30.000 Arbeitsplätze abgebaut hat, verwies Bezos auf eine "ganz besondere Lage" des Unternehmens. Der Online-Riese habe seine Belegschaft während der Corona-Pandemie überproportional aufgestockt, um dem damaligen E-Commerce-Boom gerecht zu werden. Die jüngsten Streichungen seien eine nachträgliche Konsolidierung dieser Sondersituation gewesen und stünden nicht im Widerspruch zu seiner optimistischen KI-Prognose.

Sorge vor Spekulationsblase und Milliardenverlusten

Dass der Hype um die neuen Algorithmen nicht ohne Risiken bleibt, zeigt der aktuelle Finanzmarkt. Während astronomische Geldsummen in die KI-Branche fließen, lässt die tatsächliche Rentabilität auf breiter Front noch auf sich warten:

Milliardengräber bei Tech-Pionieren: Der ChatGPT-Entwickler OpenAI enttäuschte zuletzt mit schwachen Umsatzzahlen und riss tiefe Milliardenverluste auf.

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI enttäuschte zuletzt mit schwachen Umsatzzahlen und riss tiefe Milliardenverluste auf. Vergleich mit der Dotcom-Krise: Immer mehr Analysten warnen vor einer Spekulationsblase, die jederzeit platzen könnte.

Immer mehr Analysten warnen vor einer Spekulationsblase, die jederzeit platzen könnte. Nachhaltiger technologischer Wert: Auf die Frage nach einer möglichen Blase reagierte Bezos zurückhaltend, verwies aber auf die Substanz der Technologie.

"Die Erfindungen verschwinden nicht, wenn die Blase platzt", stellte der Konzernlenker klar. Selbst wenn Investoren bei einer Marktkorrektur viel Geld verlieren sollten, blieben die bahnbrechenden Werkzeuge der Menschheit erhalten und würden die Arbeitswelt langfristig nachhaltig erleichtern.