Heiz-Schock: Gaspreis auf höchstem Stand seit 2022

Schlechte Nachrichten für Haushalte: Der europäische Gaspreis ist auf den höchsten Stand seit Dezember 2022 gestiegen.

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Der Iran-Krieg belastet die Energieversorgung aus der Golfregion und treibt die Großhandelspreise nach oben. Das könnte auch das Heizen für viele Menschen weiter verteuern.

Gaspreis erreicht neuen Höchststand

Der europäische Referenzpreis für Gas kletterte am Dienstag zeitweise auf 86,79 Euro pro Megawattstunde. Zuletzt notierte der Terminkontrakt TTF an der niederländischen Energiebörse bei 86,19 Euro und damit um 2,17 Prozent höher.

Hinter dem Anstieg stehen vor allem die Folgen des Iran-Krieges. Produktion und Exporte aus der Golfregion sind weiterhin beeinträchtigt. Europa und Asien konkurrieren deshalb stärker um die verfügbaren Gasmengen. Das treibt die Preise zusätzlich nach oben.

Niedrige Speicher erhöhen den Druck

Steigende Großhandelspreise können sich mit Verzögerung auch auf die Tarife für Haushalte auswirken. © Getty Images

Die Lage wird durch vergleichsweise niedrige Gasspeicherstände in Europa verschärft. In Deutschland waren die Speicher zuletzt zu 60,3 Prozent gefüllt, wie die Bundesnetzagentur am Dienstag mitteilte.

Steigende Großhandelspreise können sich mit Verzögerung auch auf die Tarife für Haushalte auswirken. Wie stark und wann sich die Entwicklung auf die Heizkosten in Österreich niederschlägt, hängt unter anderem vom jeweiligen Energieanbieter und Vertrag ab.

Ölpreis gibt etwas nach

Beim Öl gab es unterdessen eine leichte Entspannung. Nachdem die Preise am Montag deutlich gestiegen waren, sank die Nordseesorte Brent am Dienstag um 1,92 Prozent auf 104,60 Dollar pro Barrel. Die US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,08 Prozent auf 91,79 Dollar.

Experten stufen den Energiemarkt allerdings weiterhin als sehr schwankungsanfällig ein. Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Versorgungslage in der Golfregion entwickelt.