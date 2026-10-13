Trump feuert Botschafterin nach Skandal-Serie

Kimberly Guilfoyle muss ihren Posten als US-Botschafterin in Griechenland verlassen. Die frühere Fox-News-Moderatorin und Ex-Partnerin von Donald Trump Jr. soll nach mehreren Kontroversen ihren Rücktritt einreichen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das gab die neue Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Katie Zacharia, am Dienstag bekannt. Zuletzt sorgten Berichte über angebliche Drohungen gegen die rumänische Regierung und eine Forderung nach einer hohen Geldzahlung für Aufsehen.

Brisante Aussagen über Rumänien

Guilfoyle war zu Beginn von Trumps Amtszeit als US-Botschafterin in Athen eingesetzt worden. In den vergangenen Monaten geriet sie jedoch zunehmend in die Kritik. Laut Berichten soll sie im Frühjahr mit einem möglichen Sturz der rumänischen Regierung durch die USA geprahlt haben.

Demnach soll sie ihren griechischen Gastgebern gesagt haben, die USA könnten solche Schritte "in jedem Land tun, auch hier". Später stürzte die Regierung des rumänischen Premiers Ilie Bolojan tatsächlich nach einem Misstrauensvotum. Ein Zusammenhang zwischen den Aussagen und dem politischen Umbruch ist damit allerdings nicht belegt.

Vorwurf: 100.000 Dollar für persönliche Schulden

Für weiteren Wirbel sorgte ein Bericht des "Wall Street Journal". Demnach soll Guilfoyle einen republikanischen Großspender aufgefordert haben, rund 100.000 Dollar an Schulden auf ihrer privaten Kreditkartenrechnung zu begleichen. Im Gegenzug habe sie angeboten, seine Interessen innerhalb der Trump-Regierung loyal zu vertreten. Die Vorwürfe stehen im Raum; eine unabhängige Bestätigung geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

Ex von Trump Jr. und Gavin Newsom

Guilfoyle ist seit Jahren eine bekannte Figur in der US-Politik. Vor ihrer Ernennung zur Botschafterin war ihre Trennung von Donald Trump Jr. bekannt geworden, mit dem sie mehrere Jahre liiert gewesen war.

Von 2001 bis 2005 war sie mit Gavin Newsom verheiratet. Er wurde später Bürgermeister von San Francisco und ist seit 2019 Gouverneur von Kalifornien. Newsom zählt zu den prominenten politischen Gegenspielern von Donald Trump.