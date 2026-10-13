Ski-Auftakt wackelt: Fans fordern Sölden-Absage

In zwei Wochen soll in Sölden der Ski-Weltcup eröffnet werden, doch rund um den Traditions-Auftakt herrscht derzeit so viel Wirbel, dass sogar Fans schon eine Absage fordern.

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Der Countdown läuft. Mit dem Damen-RTL (Sa., 24. 10., ab 10 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) und dem Herren-RTL (So., 25. 10., ab 10 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) soll schon in wenigen Tagen die neue Weltcup-Saison in Sölden starten.

Während die Vorbereitungen der Ski-Stars auf Hochtouren laufen und die letzten Trainings-Läufe angesetzt sind, entsteht für die Veranstalter am Rettenbachferner ein Wettlauf gegen die Zeit. Aufgrund der hohen Temperaturen ist abgesehen vom weißen Band entlang der Rennstrecke kein Schnee in Sicht.

Dass überhaupt die für die Austragung enorm wichtige Basis gelegt werden konnte, liegt an dem Schnee, der in fünf Depots gesammelt wurde und nun verteilt wurde. Links und rechts davon ist von einer weißen Winterlandschaft keine Spur. Die Schneekontrolle ist für Donnerstag angesetzt, dann wird beurteilt, ob die Piste für ein Rennen freigegeben wird.

Neue Pläne trotz Widerstand

Während man am Tiroler Gletscher um die Austragung des Saisonstarts kämpft und alles dafür in die Wege leitet, bastelt man allerdings im Hintergrund schon am nächsten Coup (oe24 berichtete). Zukünftig möchte man gleich eine ganze Auftakt-Woche veranstalten mit einem Speed-Rennen und einem Super-G.

Die Schneelage in Sölden ist derzeit noch überschaubar. © Sölden

Doch zeitgleich proben sogar schon die Fans den Aufstand. Unter den schneearmen Bildern sammeln sich die Kommentare, dass man das Rennen doch absagen solle, wenn die Bedingungen keinen Naturschnee zulassen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch das enorme "Snowfarming" zusätzliche Kosten entstehen und das System alles andere als umweltfreundlich sei, nur um zwei Skirennen zu veranstalten.

Dennoch wollen die Verantwortlichen die Veranstaltung um jeden Preis austragen. "Kunstschnee-Rennen" zu Beginn des Weltcup-Winters sind wohl nur noch durch ein Wetter-Wunder zu verhindern.