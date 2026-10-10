Geheimtraining in Sölden! Marco Schwarz & ÖSV-Stars stürmen Rennhang

Der Countdown für den Weltcup-Auftakt in Sölden läuft! Marco Schwarz und seine ÖSV-Kollegen sichern sich mit drei Tagen Exklusiv-Training am Rettenbachferner den entscheidenden Heimvorteil.

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Die Vorfreude auf den alpinen Ski-Weltcup-Auftakt ist beim ÖSV-Tross riesengroß. Nach zahllosen PR-Verpflichtungen in ganz Österreich geht es für Allrounder Marco Schwarz und seine ÖSV-Teamkollegen endlich zurück auf den Schnee. Das ÖSV-Herrenteam absolviert ab Mittwoch ein dreitägiges exklusives Training direkt auf dem offiziellen Rennhang am Rettenbachferner oberhalb von Sölden. Mit der exklusiven Reservierung der Piste holt sich die österreichische Mannschaft den letzten Feinschliff für die beiden riesenslalom-Auftaktrennen der Damen am 24. Oktober sowie der Herren am 25. Oktober (jew. 10:00 Uhr/live ORF 1).

Traumhafte Pistenverhältnisse trotz hoher Temperaturen

Dass Marco Schwarz und die ÖSV-Stars optimale Trainingsbedingungen auf dem Gletschereis vorfinden, ist der enormen Leistung des Präparierungs-Teams um Pistenchef Isidor Grüner zu verdanken. Trotz des lang anhaltenden Spätsommers zauberte die Crew dank eingelagertem Depotschnee in den vergangenen Tagen eine nahezu rennfertige Piste auf das Eis. Davon konnten sich vor Ort bereits FIS-Rennleiter Markus Waldner und ORF-Regisseur Michael Kögler ein Bild machen. Vor dem offiziellen Rennstart steht am 15. Oktober noch die finale Schneekontrolle des Weltskiverbands auf dem Programm.

PR-Marathon abgeschlossen – Fokus liegt voll auf dem RTL

Für Marco Schwarz kommt die Rückkehr auf die Piste genau zur rechten Zeit. Nach Medienterminen beim Kopfsponsor Uniqa in Wien, dem Atomic-Tag im salzburgischen Altenmarkt sowie Einkleidung und Modeschau in der PlusCity Pasching brennt der Kärntner wieder auf sportliche Höchstleistungen. Der exklusive Heimvorteil auf der steilen Gletscherpiste soll Schwarz und seinen ÖSV-Kollegen den nötigen Vorsprung verschaffen, um zum Saisonauftakt im Ötztal vor heimischem Publikum voll anzugreifen.