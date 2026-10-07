Ski-Knall vor Weltcup-Auftakt: Zwei Topstars fehlen in Sölden

Der Weltcup-Auftakt in Sölden steigt ohne zwei große Namen! Federica Brignone und Sofia Goggia müssen den Riesentorlauf am 24. Oktober auslassen. Für die beiden Italienerinnen kommt der Saisonstart schlicht noch zu früh – und die Gründe könnten unterschiedlicher kaum sein.

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Bei Brignone bremst das Knie. Die Doppel-Olympiasiegerin hatte sich im Frühjahr schwer verletzt und musste Ende August erneut unters Messer. Bei dem Eingriff wurden Schrauben und eine Platte aus dem verletzten Knie entfernt. Jetzt heißt es für die 34-Jährige vor allem: Geduld haben, Kräfte sammeln und nichts überstürzen.

"Der Oktober steht im Zeichen der Regeneration", erklärte Brignone am Wochenende beim Festival dello Sport in Trento. Erst danach will sie wieder auf die Skier steigen. Dann soll sich zeigen, wie das Knie auf die Belastung reagiert.

»Konzentriere mich, wieder gesund zu werden«

Der Comeback-Plan ist damit klar: Sölden kommt zu früh – und auch danach lässt Brignone nichts anbrennen. Die Nordamerika-Rennen Ende November und Anfang Dezember wird sie ebenfalls auslassen. "Im Moment konzentriere ich mich darauf, wieder gesund zu werden", stellte sie klar.

Bei Sofia Goggia ist es dagegen kein Knie, das die Rückkehr verhindert, sondern ein hartnäckiger gesundheitlicher Rückschlag. Die Speed-Spezialistin wurde bereits in der Vorbereitung in Argentinien von gleich zwei Viruserkrankungen erwischt. Das Trainingslager? Vorzeitig beendet!

Goggia vom Virus ausgebremst

Die Folgen hatten es in sich: Goggia kämpfte mit extremer Müdigkeit und Erschöpfung. Selbst etwas so Alltägliches wie Stiegensteigen bereitete der normalerweise explosiven Speed-Fahrerin Probleme. Die akute Phase der Erkrankung ist mittlerweile zwar vorbei – doch für die Rennpiste reicht es noch nicht.

Goggia braucht weiterhin Zeit, um die Folgen des Virus vollständig zu überwinden. "Ich brauche noch Zeit, um die Folgen des Virus zu überwinden", erklärte sie. Rennmäßig Ski zu fahren sei derzeit noch nicht möglich.

Damit erlebt der Weltcup-Auftakt in Sölden einen empfindlichen Dämpfer: Zwei italienische Ski-Ikonen müssen zuschauen, während der Rest der Weltelite um die ersten Weltcup-Punkte kämpft.