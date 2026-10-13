KI-Entwickler muss nach mehreren Klagen Insolvenz anmelden

Nach mehreren Klagen wegen mangelnden Verbraucherschutzes hat Character.AI Insolvenz angemeldet.

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Der KI-Entwickler teilte am Dienstag mit, Teile seines geistigen Eigentums an Walt Disney verkaufen zu wollen. Disney biete 20 Mio. Dollar (18 Mio. Euro) für eine unbefristete, nicht-exklusive Nutzungslizenz bestimmter Technologien. Andere Interessenten könnten ebenfalls Gebote abgeben. Character.AI will den Geschäftsbetrieb weiteren Angaben zufolge vorerst aufrechterhalten.

Der US-Bundesstaat Kentucky hatte vergangene Woche Klage gegen Character.AI eingereicht, weil der Chatbot des Unternehmens Nutzern geraten haben soll, sich selbst zu verletzen, zu hungern oder sich das Leben zu nehmen. Der Bundesstaat Pennsylvania wirft dem Unternehmen vor, die Software gebe sich als Arzt aus. Zu Jahresbeginn hatte das Start-up einen weiteren Rechtsstreit außergerichtlich beigelegt. Dabei ging es um einen 14-Jährigen, der sich das Leben genommen hatte, nachdem ihn der Chatbot dazu ermuntert haben soll.