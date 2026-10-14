Kabel gerissen
Ganzes Tal ohne Telefon und Internet
Vorerst funktionierten also weder Telefon noch Internet, teilte das Land am Abend mit. Betroffen waren die Gemeinden Sellrain, Gries im Sellrain, St. Sigmund sowie das Kühtai. Ein gerissenes Leitungskabel dürfte der Grund für den Ausfall sein, der voraussichtlich bis Mittwoch andauern wird, hieß es.
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Der Netzbetreiber arbeitete an der Behebung. Da auch der Notruf vom Ausfall betroffen war, galt es in Notfällen, die örtlichen Feuerwehrwachen aufzusuchen, betonte das Land. Diese seien in allen vier Gemeinden besetzt. Von dort aus können Notrufe mittels Funk weitergeleitet werden. Die Blaulichtorganisationen seien vonseiten der Leitstelle Tirol informiert worden.
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